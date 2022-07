El Secretario de la Seccional Madryn de ATE, Roberto Cabeda, junto a directivos del Gremio, indicaron que la intención es poder salir de la pobreza en lo salarial.

"Mas del 50% de los auxiliares están por debajo de la línea de pobreza marcado por el INDEC, por lo que solicitamos un piso de 100 mil pesos de bolsillo, por lo menos".

"Por lo que venimos tratando de hacer una serie de propuestas pero no se pudo avanzar y va a ser el cuarto encuentro y no podemos estar resolviendo nada. No podemos entender que un trabajador monotributista no perciba 38 mil pesos por mes, que es menos que un salario mínimo vital y móvil. Venimos tratando de acompañar un proceso de regreso a la escuela pública tras la pandemia, pero no a costa esta situación para con los compañeros y compañeras. La próxima reunión será el viernes 8, pero nos informaron que para esa fecha ya estarán cerradas las cargas desde Economía y esto es una encerrona que nos deja sin margen".