Hoy miércoles comenzó la tercera jornada del proceso contra los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Los acusados llegaron a los tribunales de Dolores, trasladado desde la Unidad N°6 a diez cuadras de distancia, poco antes de las 8, con el operativo de seguridad de rigor requerido por los jueces.

Luego, arribaron Pablo Ventura -falsamente acusado por el crimen en 2020 y luego sobreseído- y su padre José María, para declarar como testigos.

Según el cronograma de testigos, los primeros en declarar serán Franco Cervera, Luciano Nahuel Bonamaison y Juan Manuel Pereyra Rozas: amigos de la víctima que estuvieron en Villa Gesell la madrugada del hecho. También se espera Alejandro Claudio Muñoz, jefe de seguridad del boliche Le Brique, donde ocurrió la pelea previa al asesinato, además de otros que trabajaban como patovicas esa noche.

La jornada la cierra el testimonio de Maximiliano Rosso Suárez: el policía que le practicó RCP a la víctima e, incluso, intentó reanimarlo con un desfibrilador.

Poco antes de las 9 arribó al tribunal Marcos Pertossi, padre de Lucas, uno de los ocho acusados, junto con los fiscales acusadores, los abogados de la defensa y la querella.

Además, se sumó a esta tercera audiencia Silvia Irigaray, la madre de Maximiliano Tasca, uno de los tres jóvenes asesinados en la Masacre de Floresta en diciembre de 2001. La mujer, que integra la asociación Madres del Dolor, conversó con los padres de Fernando Báez Sosa esta mañana.

Los rugbiers ingresaron a la sala a las 9:33, rodeados por el anillo de 13 penitenciarios que los custodia. En el sector derecho de la sala, de lado de los familiares de la victima, están Tomás D’Alessandro, uno de los nueve amigos de Fernando que declaró en la segunda jornada y Óscar Rossi, el papá de Julieta, novia de la víctima, que declaró ayer también.

Marcial Thomsen, padre de Máximo, el principal acusado, también está presente.

A las 10:08, los jueces del tribunal tomaron sus asientos y dieron comienzo a la audiencia. Pablo Ventura ingresó a la sala.

Declara Pablo Ventura:

Ventura tomó asiento para declarar. Antes de ingresar al juicio, aseguró que “con buena cara no voy a mirar” a los rugbiers acusados. Ni siquiera los miró, al tenerlos por primera vez cara a cara luego de casi tres años.

Dijo que no conoció a Fernando Báez Sosa y que al único de los imputados que conocía a es a Máximo Thomsen. “Con ellos (los rugbiers) no tenía ningún tipo de trato, solo sabía quiénes éran porque éramos de la misma ciudad”, dijo. El MPF preguntó si alguna vez habían tenido algún altercado o problema con él. El defensor Hugo Tomei objetó la pregunta y la presidenta del tribunal no hizo lugar a la objeción.

Ventura amplió: “Con Lucas Pertossi, porque una vez habló mal de mí. Dijo que yo le parecía un tonto. Nos miramos mal en un boliche”.

“Vo acá estás como testigo, pero sabemos que estuviste imputado en la causa”, le dijo el fiscal Gustavo García y le pidió que rememore “qué fue lo que sucedió”.

Entonces, relató el momento en que fue detenido. Los rugbiers miraron atentos su relato. Luciano Pertossi, el más alejado del estrado, estiró su cuello para ver:

“Me vino a buscar la Policía a mi casa, me llevan a campana, no estaba esposado ni nada. Me sacan el DNI y el celular y me dicen que tengo que ir Gesell por el asesinato de un chico. Me esposan y me suben a un auto. En Villa Gesell me recibe la DDI y cuando llego ahí preguntaba porqué estoy ahí y ahí me explican que se me inculpaba del asesinato de un chico”, afirmó. Recordó que el expediente no marca quién lo culpó.

“Estuve 3 o 4 días incomunicado. El lunes me llevaron a declarar, me llevaron tapado primero. Me encuentro con mi abogado que me dice que voy a tener que declarar. Yo dije que sí porque no tenía nada que ver”, siguió.

Luego, le exhibieron mensajes que cruzó con un primo suyo tras enterarse del crimen y de que los rugbiers habían sido detenidos. Un mensaje dice: “Los odio yo. Ojalá vayan presos por pelotudos porque mataron a un pibe”, escribió Pablo.

EL MPF le pregunta por qué. Ventura contesta: “Varias veces a la salida del boliche los había visto pelear en grupo allá en Zárate. En grupos de 3, 4, 5. Contra dos personas. Siempre eran mayoría ellos”.

Siguuieron con otros mensajes que se mandó con un amigo, “Fran”. “Ojalá los metan en cana. A Lucas Pertossi y a (Matías) Benicelli los odio más que nada”, escribió Pablo.

El MPF pregunta por Benicelli, a quién no nombro. Ventura dice: “No una vez tuve un cruce, pero nada más...”

En otro chat a un amigo, le dice: “Me quieren meter a mí en el quilombo de Gesell. Aparentemente uno de los que estaban en Gesell me nombró a mí. Si me nombró Pertossi lo hago cagar, te juro”.

El fiscal Juan Manuel Dávila, encargado con Gustavo García de la acusación en el juicio por el homicidio de Fernándo Báez Sosa, aseguró que la fiscalía obtuvo lo que pretendía con los testimonios de los nueve amigos de la víctima que contaron este martes cómo había sido el ataque de los rugbiers.

Burlando y Tomei interrogan a Pablo Ventura: “Debe haber sido Lucas Pertossi porque siempre la flashea conmigo. Te juro que ahí si voy a ir preso pero por matarlo”, escribe Ventura en otro chat a su amigo, que fue ventilado en la audiencia. La presidenta del tribunal, Claudio Castro, interviene y pide que Pablo diga si él escribió esos chats. Ventura los reconoce como propios. Burlando preguntó si odiaba a los acusados. Al contrario de los chats, el testigo expresó que no. El querellante, tras consultarle cómo fue su detención, pregunt cómo se llevaba con los imputados: “Antes los conocía de vista y nada más. Y después lo mismo porque nunca más los volví a ver”, siguió. Se le pregunta “por qué motivo pasó todo esto, por qué tu nombre aparece en el expediente”. El joven remero reiteró lo que expresó en múltiples ocasiones: “Porque alguien me nombró y nunca supe quién fue”. Luego, fue el turno de Hugo Tomei de contrainterrogar al testigo. Le preguntó si alguna vez lo atacaron. Ventura dijo que no. También aseguró que no tiene conocimiento de que alguna vez “hayan dejado internado a alguien”. “No, ni idea”, agregó. Poco después, el interrogatorio concluyó y fue el turno de José María Ventura.

Declara el padre de Pablo Ventura: Tomei comenzó su interrogatorio de José María Ventura preguntándole por la demanda por daños y perjuicios que su hijo le realizó al Poder Judicial y a la Procuración, donde reclama diez millones de pesos por su encarcelamiento y sus cuatro días de encierro. “Habría que hablar con el abogado”, dijo, en referencia al patrocinante, Marcelo Olmos, al que Tomei anunció que citaría como testigo. Ventura padre, por pedido de Burlando, cómo cómo la falsa acusación de Pablo, seguida de su detención, repercutió en la familia. “Nos hicieron mucho daño. No es por hacernos las víctimas, pero nos cambió la vida porque Pablo no quería salir de casa. Después de a poco empezó a salir a remar y salir al gimnasio”, dijo. Y siguió: “Tuvimos bronca mucho tiempo. ‘¿Por qué tanta cizaña?’, pensábamos. Aparte de bronca, lo que tenían estas personas contra mi hijo era envidia, porque él era completamente diferente a ellos”. Ventura padre dice que él conocía a Marcelo Comelli, padre de Enzo Comelli: “Estaba todo bien hasta que me quiso tomar de tonto”. “Cuando viajé a Villa Gesell, me dijo que ninguno de estos pibes lo había nombrado a Pablo y era imposible”, contó. “Después de la barbaridad que hicieron, para mí, son asesinos”, dijo sobre los rugbiers: “Hicieron un acto de cobardía total: nombrar un inocente. Los diez. Y hablo de los diez, porque tanto (Alejo) Milanesi como (Juan Pedro) Guarino (sobreseídos en la causa) estaban al momento del allanamiento y ellos escucharon quien lo dijo. ¡Yo digo que son unos cobardes!”, gritó José María Ventura. Al dejar su asiento, miró enfurecido a los acusados. En ese momento, Máximo Thomsen dejó caer su barbijo al mentón.

Finalizado el turno de Ventura padre, Franco Cervera, amigo de Báez Sosa, tomó el asiento de los testigos.

En su relato, el joven hizo referencia a la pelea frente a la disco Le Brique y puso énfasis en una persona de flequillo que no dejaba pasara “a ese lado” en alusión a donde golpeaban a la víctima. El MPF le pregunta si lo reconoció en la rueda. “Sí, era Ayrton Viollaz”, contesta.

Viollaz, precisamente, está imputado de bloquear a los amigos de Báez Sosa que intentaban salvarlo mientras sus cómplices lo atacaban en el piso.

El acusado, que también tiene el barbijo por el mentón, mira la pantalla del tribunal donde proyectan dos videos y el testigo señala donde estaba al momento de la pelea.

Tras un breve cuarto intermedio, declara Luciano Bonamaison, amigo de la víctima presente en Villa Gesell el día del crimen.

El testigo dijo que estaba en el boliche cuando sus amigos le cuentan que habían tenido una pelea con quien luego fue reconocido como Luciano Pertossi y que por eso lo habían retirado a Fernando Báez Sosa del boliche. “Salimos y cuando Fernando nos estaba contando lo que había pasado en Le Brique, nos arman una especie de ‘emboscada’, nos rodean, era como 8, según calculé en ese momento. Vivieron de la derecha y de la izquierda”, contó, para después apuntar directamente contra Máximo Thomsen. “Yo vi cómo Máximo Thomsen, a quien reconocí en la rueda, le pegaba un patada a Fernando con odio, con brutalidad, con intención de matarlo”, expresó.

“¿Cómo sabés que se peleó con Luciano Pertossi?”, preguntó el MPF.

“Porque me lo dijeron Juan Manuel Pereyra Rozas y Tomás D’Alessandro”, respondió, refiriéndose a otros dos amigos de Báez Sosa.

Dijo, además, que cuando quisieron intervenir para ayudar a su amigo, varios de los imputados no los dejaban acercarse; “Lo fueron a buscar a Fernando, no al resto”.

El quinto testigo de la jornada, Juan Manuel Pereyra Rozas, amigo de Báez Sosa, afirmó que lo golpearon adentro del boliche e identificó a Luciano Pertossi como quien le propió el golpe.

Cuando sale, asegura que lo vuelven a golpear, que el golpe vino de atrás, que “lo deja aturdido” y entonces corre. Luego, vuelve al lugar. Aseguró que otro de sus amigos envió un mensaje al grupo de WhatsApp que compartían, en el que les contó que Fernando “estaba inconsciente”.