Alex Batty, un chico británico que ha cumplido 17 años, desapareció en Málaga, en España cuando tenía 11 años, secuestrado por su madre y su abuelo para participar en una comunidad espiritual alternativa.

En la noche del martes al miércoles Fabien Accidin, un “delivery” y estudiante de osteopatía francés, que habla inglés, lo encontró bajó la lluvia en una ruta cercana a Toulouse , en plena noche y marchando bajo la lluvia, con una tabla de skate bajo el brazo, una linterna y una mochila, escapando.

Le contó su historia. Terminaron juntos en la gendarmería del pueblo de Revel, ante la sorpresa de los gendarmes, donde Alex relató su secuestro. Su caso estaba allí, en la computadora, con su foto cuando tenía 11 años. Era el mismo. El estudiante francés descubrió que había encontrado a un secuestrado en la ruta. El caso se conoció en la noche del jueves.

Alex había huido de la comunidad de su madre entre Aude y Ariege, en el sudoeste de Francia, cerca de Carcacconne. Durante cuatro días había hecho “hiking” en los Pirineos, cruzando montañas, para poder llegar a la casa de su abuela en el norte de Gran Bretaña. Ella era su tutora legal cuando desapareció.

Desaparecido en Málaga

El joven desapareció mientras estaba de vacaciones en Málaga, secuestrado por su madre y su abuelo en 2017. No querían mandarlo al colegio. Vivían en una lujosa villa, según sus recuerdos.

De acuerdo a la policía de Manchester, debería regresar a su país “en los próximos días”. Pero según la policía francesa , en comunicación con el consulado británico, podría viajar este mismo viernes mismo a Gran Bretaña.

“Confirmamos la identidad de Alex Batty. Ahora volverá a Gran Bretaña”, indicó la fiscalía de Toulouse, confirmando informaciones de la BBC y del diario La Dépêche du Midi, que obtuvo la primicia. “Estamos esperando que la abuela venga a recogerlo. Estamos esperando que se ponga en marcha la repatriación de los británicos”, dijo el fiscal de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon.

“Él está a salvo. Los servicios sociales se hicieron cargo de él”, añadió sin precisar el lugar exacto donde se encontraba Alex Batty. "Estamos en contacto, por supuesto, con la policía británica .Estamos en estrecho contacto con ellos para organizar esta repatriación”, reiteró. "El reconocimiento está bien establecido, no supone ningún problema".

No hay vuelo directo entre Toulouse y Manchester. La abuela deberá venir a recogerlo y llevarlo a su casa, con escalas. Es un menor.

La abuela, su tutora

"Estoy muy feliz", dijo el jueves al periódico británico The Sun la abuela del adolescente, Susan Caruana, quien tiene la custodia del adolescente. “Hablé con él esta tarde y no hay duda de que es él”.

“Cuando él estaba con nosotros, yo estaba hablando con un niño, ahora estoy hablando con un hombre”, dijo también al Times. "Es increíble no saber si alguien está vivo o muerto", añadió Susan Caruana al diario británico.

La policía del Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, de donde es originario el adolescente, indicó en un comunicado de prensa que estaban en contacto con las autoridades francesas para obtener detalles.

Fabien, el chico del deliveryEn declaraciones al diario francés Le Parisien, un joven repartidor y estudiante de osteopatía de Toulouse,, dijo que recogió al joven

“Estaba en la carretera entre Camont y Chalabre, cuando me encontré por primera vez con este joven, que caminaba con una linterna”, contó al diario francés. “Estaba bajo la lluvia, con una patineta bajo el brazo y una mochila. Una vez que me entregaron mi medicamento, supe que iba a volver por la misma ruta. Así que cuando lo vi nuevamente, me ofrecí a llevarlo y dejarlo donde quisiera. No dudó en subirse a mi camioneta” contó.

El joven británico primero mintió en su identidad. Luego le habló de su huida de una comunidad espiritual religiosa itinerante, que vive entre Aude y Ariège, donde lo llevó su madre. Ella fue quien lo secuestró seis años antes.

“Me dijo que su madre era un poco iluminada, que la vida en esta comunidad no le agradaba, que se había ido solo porque quería tener una vida normal. No especificó si se había escapado, pero realmente quería encontrar a su abuela”, dijo el residente de Toulouse a Le Parisien.

“No parecía estresado, pero sí aliviado porque lo llevé en mi coche y me ofrecí a llevarlo a Toulouse. Busqué su nombre en la Internet y vi los carteles de búsqueda y fotografías de él cuando tenía 11 años. ¡No lo creo! Luego le sugerí que llamara a la gendarmería, lo cual aceptó”, dijo.

