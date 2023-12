“Familia Chubutense”. Asi se llamará un nuevo bloque unipersonal conformado en la Legislatura a solo 5 días de asumir. Lo conformará el diputado del PILCH César Casal. El partido es una alianza conformada que acompañó al presidente Javier Milei en las elecciones pasadas. Aunque no quedaron claros los motivos de la “separación” lo cierto es que los papelones en la Legislatura comenzaron antes de lo previsto. Haría falta in sinceramiento a la sociedad sobre esta actitud poco comprensible. Una falta de respeto de una parte de la política.

La ruptura se produjo en el marco de la primera sesión ordinaria de la casa de las leyes. Durante la misma se discutió sobre el tema educativo e infraestructura, el error del Boletín Oficial con la publicación de la resolución sobre recategorizaciones del personal legislativo y la autorización del endeudamiento por hasta 200 millones de dólares. Además, se conformó un nuevo bloque, unipersonal, al fracturarse el Partido Independiente del Chubut – PLICH- y se aprobaron los pliegos de diversos funcionarios.

En el inicio de la sesión, el diputado de Izquierda Santiago Vasconcelos, presentó un pedido de informes al Ministro de Educación sobre la implementación de la quinta hora en las escuelas y el reclamo de los docentes por el no pago de la misma. A esto se sumó el Bloque Arriba Chubut con el requerimiento de que se acerque el titular de la cartera educativa.

Luego de un cruce de opiniones sobre la posibilidad o no de que se convoque al Ministro José Luis Punta, se acordó que se lo llamará para que participe de una reunión ampliada de la Comisión de Educación. A propuesta de la diputada Norma Arbilla, de Arriba Chubut, también se lo sumará al titular de la cartera de Infraestructura para consultarlo sobre la situación edilicia de las escuelas.

Otro punto que generó el uso de la palabra de varios legisladores fue el relacionado con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución no aprobada por la Cámara con recategorizaciones del personal, ya que ingresó una nota, desde la Dirección de Registro, donde se expresaba que por un “error involuntario” se publicó la misma.

Ante esto el diputado Daniel Hollman expresó que el hecho “merece una reflexión porque hay una gravedad manifiesta en lo que ha ocurrido”.

“Que una comisión paritaria se tome la libertad de funcionar como un órgano soberano sin pasar por la Presidencia y después por este cuerpo, no cumple con los procedimientos. Llama mucho la atención porque en esta situación existen muchas irregularidades; por un lado alguien se tomó el atrevimiento de llevar esta resolución al Boletín Oficial para publicar y por otro lado alguien de la Dirección de Registro lo publicó”.

El diputado Gustavo Fita del bloque Arriba Chubut pidió que “por respeto a la gente, a los trabajadores de esta casa y entidades gremiales, lo primero que tendrían que haber hecho es pedir disculpas por una conferencia de prensa por algo no era como se dijo, que hubo un error involuntario y desde ese lugar empezar con el respeto a la casa y a nosotros mismos”.

Otro de los temas que estaba en carpeta para tratar, y por el cual habían concurrido a la Legislatura los integrantes del equipo económico encabezados por el ministro Facundo Ball, fue el pedido de autorización para un endeudamiento de hasta 200 millones de dólares. El proyecto quedó pendiente de tratamiento en la sesión y en base a esta situación, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, solicitó que se aproveche la convocatoria al Secretario de Infraestructura para que brinde explicaciones sobre cómo este financiamiento puede ser utilizado en obra pública.

Pais sostuvo que “tal como está redactado el proyecto constituye un cheque en blanco para endeudar a la provincia en 200 millones de dólares. No nos oponemos, pero se requiere precisión y no ambigüedades”, agregando que como el proyecto “dice que además de la renegociación del Bocade, puede ser usado para financiamiento y refinanciamiento de obras en ejecución, no sabemos cuánto de esos 200 millones son para refinanciación de la deuda y cuánto para la obra pública”. Dijo Pais, “resulta prioritario que el secretario de Infraestructura establezca una prioridad y un listado de obras públicas”.

En un momento la sesión pasó a un cuarto intermedio con el objeto que los diputados se entrevisten con los postulantes a distintos cargos, cuyos pliegos fueron enviados desde el Ejecutivo. Se trata del Dr. Andrés Giacomone quien continuará al frente de la Fiscalía de Estado, el Dr. Lucas Agustín Papini como Fiscal de Estado Adjunto, la Contadora Nora Edith Side como Contadora General de la Provincia, el Lic. Paulino Rafael Caballero como Presidente del Directorio del Banco del Chubut S.A. y de la Dra. María Valentina Gatica para el cargo de Asesora de Familia de Trelew.

Todos los pliegos fueron aprobados por mayoría.