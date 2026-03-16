La Libertad Avanza busca reformar la Carta Orgánica de Esquel con miras al 2027

La sede Esquel de La Libertad Avanza emitió un comunicado de prensa firmado por su referente, Cristian Ortíz, en el que informan el inicio de un proceso de revisión y diseño de modificaciones para la Carta Orgánica Municipal. Según el documento, el objetivo de esta iniciativa es actualizar el proyecto que se encuentra en la Legislatura provincial para presentarlo ante una futura Convención Constituyente.

El texto difundido vincula esta tarea con los lineamientos del presidente Javier Milei y el representante provincial César Treffinger. La propuesta plantea una reestructuración de la normativa vigente con el fin de modificar la estructura política interna del municipio, aumentar los controles administrativos y desregular actividades económicas. El comunicado menciona que buscan establecer reglas para el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel local, con énfasis en sectores como el turismo, la ganadería y el comercio.

Ante la difusión de estos puntos, este medio tomó contacto con los integrantes del espacio para obtener precisiones sobre el alcance de las reformas y los plazos técnicos previstos. Sin embargo, los referentes de la organización en Esquel indicaron que no realizarán declaraciones a la prensa sobre el contenido del comunicado por el momento.

La nota finaliza con una convocatoria a los vecinos de la ciudad y de localidades de la zona cordillerana para que envíen opiniones y propuestas a través de una dirección de correo electrónico institucional. El grupo político manifestó que se encuentra trabajando en la consolidación de sus bases territoriales en Chubut de cara al periodo electoral de 2027.

Ante la difusión de este documento, este medio tomó contacto con el referente del espacio para obtener precisiones sobre el alcance de las reformas y los plazos técnicos de trabajo, pero informaron que no realizarán declaraciones a la prensa por el momento.

E:B.W.