Juan Revestido, de APDH, dialogó con Red43 y brindó detalles acerca del pedido de apertura de camping libres del Parque Nacional "Los Alerces".

"Desde marzo estamos llevando adelante un reclamo para poder rehabilitar las áreas de acampe, para que puedan pernotar en forma libre adentro del PNLA", dijo Revestido y señaló que realizaron una colecta de firmas, de las cuales se obtuvo más de 400 adhesiones.

"Hay cuestiones económicas y una perspectiva de derechos. Existe la Ley de Acceso Libre a la Montaña", destacó y agregó que hay que "contemplar que en la mayoría de los parques nacionales de la Patagonia existen áreas de acampe para el pernocte, habilitadas con distintas metodologías para hacer las reservas pertinentes".

De esta manera, explicó: "propusimos una estrategia para poder habilitar, restringiendo la cantidad de áreas de acampe, reducir la cantidad de fogones habilitados, cantidad de noches, haciendo un registro de quienes fuesen a acampar y, ante cualquier inconveniente, poder tomar alguna medida sancionatoria".

"La clave para nosotros siempre fue la educación medio ambiental".

"Desde APDH y desde otros organismos de derechos humanos de la zona, queremos poder tomar medidas que permitan prevenir, articulando con las áreas de Turismo y la Municipalidad de Esquel, y llevar a cabo una acción conjunta que nos permita aprovechar el parque", dijo.

"El contacto que tuvimos fue cuando juntamos las adhesiones en marzo de este año. Allí nos reunimos con el ex intendente Hernán Colomb, estaba de acuerdo con el reclamo y no hemos tenido novedades. Por eso reactivamos este reclamo", manifestó y señaló que hoy en día "no hay un intendente del parque, sino que hay una persona que está a cargo y nuestra intención es reunirnos para presentarle esta nota".

Aquellas personas que deseen firmar el pedido de apertura de camping libres del PNLA pueden acceder al Facebook de APDH Esquel, encuentran el link del formulario Google para dejar su adhesión.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYBkULTfKH8P74YpQXHtRh687e8-MHLjobtFuKgVJDRSvcxw/viewform?pli=1

E.H