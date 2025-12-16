Cholila celebró su 81° Aniversario

Este lunes 15 de diciembre se llevó adelante la conmemoración del 81° aniversario de la localidad de Cholila, una jornada vivida en comunidad y con gran participación.

Las actividades incluyeron el acto formal, el desfile cívico-institucional, el desfile criollo, el asado popular y el tradicional corte de torta en el predio El Morro, donde además se disfrutó de juegos y propuestas recreativas para toda la familia.

La celebración contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Menna, la Diputada Provincial Jaqueline Caminúa, autoridades y representantes de los municipios de Epuyén y El Hoyo, junto a funcionarios locales e instituciones de la comunidad.

Durante el fin de semana, la celebración comenzó con el concurso Choliburguer y la presentación de la temporada turística de verano.

Instituciones y vecinos colaboraron con la donación de tortas para compartir comunitariamente en la celebración.