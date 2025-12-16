22°
23°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Esquelcholila
16 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Cholila celebró su 81° Aniversario

Con la presencia de autoridades provinciales y de localidades vecinas, este lunes la vecina localidad conmemoró un nuevo año compartiendo en comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes 15 de diciembre se llevó adelante la conmemoración del 81° aniversario de la localidad de Cholila, una jornada vivida en comunidad y con gran participación.

 

Las actividades incluyeron el acto formal, el desfile cívico-institucional, el desfile criollo, el asado popular y el tradicional corte de torta en el predio El Morro, donde además se disfrutó de juegos y propuestas recreativas para toda la familia.

 

La celebración contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Menna, la Diputada Provincial Jaqueline Caminúa, autoridades y representantes de los municipios de Epuyén y El Hoyo, junto a funcionarios locales e instituciones de la comunidad.

 

Durante el fin de semana, la celebración comenzó con el concurso Choliburguer y la presentación de la temporada turística de verano.

 

Instituciones y vecinos colaboraron con la donación de tortas para compartir comunitariamente en la celebración.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Verano en Esquel: 7 lugares imprescindibles para llevar a las visitas
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
4
 Esquel: Se realizaron las dos primeras cirugías bariátricas
5
 YPF anunció una baja en los combustibles: De cuánto será y cómo se aplicará
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -