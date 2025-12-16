Nuevo esquema GIRSU: contenedores disponibles y foco en la separación

Mariana López Rey, gerente de GIRSU, y Mariela Opazo, directora de la Planta, anunciaron un nuevo esquema de trabajo para la disposición de residuos por parte de los vecinos, tras la decisión de retirar los contenedores que se encontraban por fuera del predio de la planta.

López Rey explicó que la decisión de quitar los contenedores exteriores se debió a que generaban una "disposición de residuos sin control". La situación crítica incluía grandes cantidades de residuos dispuestos fuera de los contenedores, sobre el suelo desnudo, incluyendo combustibles, y la presencia de camiones que disponían directamente allí. "Esa es una práctica que genera mucho riesgo a nivel ambiental y sanitario, por eso tomamos la decisión de quitarlos," señaló López Rey.

Tras un trabajo de reprogramación, se ha acondicionado un nuevo esquema para aquellos vecinos que necesiten utilizar estos puntos de acopio, enfatizando que "se va a trabajar de otra manera".

Nuevo esquema y horarios

Mariela Opazo, directora de la planta, detalló la nueva modalidad. La ubicación será dentro de la Planta GIRSU en el horario de 9:00 a 18:00 horas los días sábado y domingo. La elección del horario de fin de semana responde a una cuestión operativa: "La planta funciona los días de semana con mucha maquinaria y camiones y entradas de camión a la planta y eso complica a veces la circulación de particulares dentro de la planta," explicó Opazo.

Remarcó que los vecinos que ingresen a la planta serán guiados por un sereno, quien les indicará dónde depositar los residuos. La directora apeló a la responsabilidad vecinal para que los residuos sean llevados separados. "Ahí en la planta van a encontrar más o menos 10 contenedores. Vamos a ir separando y les vamos a ir indicando dónde disponer, sean escombros, sean otro tipo de residuos que se puedan sacar," agregó.

Aclaran que el servicio de contenedores es gratuito para el vecino, pero no para empresas o servicios que se enmarcan en la figura de "generador especial de residuos".

Aclaraciones sobre residuos especiales

Mariela Opazo también recordó que la planta recepciona desde escombros (que se utilizan para estabilizar taludes) hasta otros tipos de residuos voluminosos o chatarra, cubriendo la mayoría de las corrientes generadas por el vecino.

Sin embargo, hizo una salvedad importante: "Los residuos forestales no ingresan a la planta, el residuo forestal no ingresa al relleno sanitario por muchas cuestiones técnicas... El residuo forestal se gestiona desde la dirección de Espacios Verdes."

La meta 2026 la separación en origen

Mariana López Rey recalcó el mensaje central de la gestión: la gestión de residuos es compartida, y se necesita la colaboración del vecino para aumentar los porcentajes de separación.

La gerente informó que el año cierra con más de 500.000 kilos de material recuperado, lo que representa entre el 5% y el 7% del material total. "Nuestro objetivo es aumentarlo. Para poder aumentarlo necesitamos, por supuesto, de que todos trabajemos en conjunto como comunidad y como sociedad," manifestó.

De cara al próximo año, la gestión de GIRSU proyecta fortalecer la separación en origen, potenciar las cuatro estaciones de reciclado, el Ecocanje y el nuevo centro de modernización, además de la próxima obra del nuevo relleno sanitario.

