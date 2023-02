La basura que se tira al mar es la principal fuente de contaminación tanto para los animales como para el ambiente. Los plásticos, bolsas de residuos y botellas que se tira en la playa y terminan en el agua junto a los animales.

Ricardo Carral y su pareja, Lorena entrenan todos las mañanas, se colocan el traje y salen a nadar mientras recolectan la basura que encuentran, una actividad que realizan hace 14 años. En total son seis mil metros que recorren entre alrededor de las 12 del mediodía y las 16 horas, los héroes silenciosos que se propusieron ayudar a la naturaleza.

En diálogo con Red43, Ricardo Carral, contó como surgió la idea: “Lo planteo como un desafío, esto nace del entrenamiento de correr y nadar en aguas abiertas, focalizamos que hay un grave problema que es esto de los residuos. Entonces con Lorena decidimos sacar todo lo antrópico a la naturaleza, sacamos todo lo que no sea de la naturaleza, lo retiramos. Nos dimos cuenta que estamos retirando mucho y cada vez retiramos más, la ciudad de Puerto Madryn está creciendo mucho y al mismo tiempo crece la basura”.

Al referirse a una de sus últimas experiencias, relató: “Ayer fue un día de llorar, sacamos más o menos ocho bolsas de zanahoria de 20 kilos, calculale que son de 160 y 170 kilos, lo insólito fue sacar una valija esas de cuando mi abuelo vino de España, esas valijas viejas sacando del mar eso que no sé cómo apareció”.

Del total de la basura que recolectan del mar, el 95% es basura de los vecinos de Puerto Madryn, el otro cinco por ciento es de las empresas pesqueras que también generan un impacto en la zona.

"Hay una ignorancia ambiental que trae consecuencias no intencionales porque yo me di cuenta que hay gente que está tomando sol arriba de una bolsa y quizá no lo hace mal intencionada sino no se da cuenta o no usa su criterio. Yo junto la basura con respeto, la retiro y me voy pero si se nota que todavía nos falta información”, expresó Ricardo.

Por otro lado, comentó que los niños de cinco años para abajo son quienes más le ayudan, primero se acercan a preguntar y luego ayuda. Los chicos que están en la playa, cuando pasa Ricardo ya le esperan con los residuos que juntaron, una acción que le “emociona mucho”.

"La idea es que la gente no se acostumbre a ver residuos en las playas que eso es lo que estoy viendo se acostumbran a ver. La playa tiene que estar limpia”, remarcó el nadador profesional.

En cuanto a la solución, sostuvo: “Mirá si te digo a las diez de la noche tiramos la basura donde corresponde, un plan de manejo en nuestras casas o cuando vamos a la playa. Entonces cuando nos vamos nos comemos un asado, diez vinos, todo lo que ustedes quieren, pero cuando te vas, te llevas todo, dejás las huellas nada más. Esto en una semana se soluciona”.