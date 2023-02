José Luis Rosell es un hombre de Córdoba que vive en Esquel hace unos años y que denunció haber sido estafado. Meses atrás, se encadenó en Tribunales durante un día para solicitar respuestas y ahora lanzó una iniciativa para que la justicia esté más cerca de los ciudadanos.

"Tomé una decisión, al ver que no soy la única persona que no está obteniendo justicia en la ciudad de Esquel y en la provincia del Chubut. Tomé la iniciativa y creé en change.org una iniciativa que se llama Justicia cercana a los ciudadanos", comentó.

Desde su punto de pista, Rosell comentó que "todo se lleva entre jueces, fiscales, abogados y secretarios, pero al ciudadano no le cuentan nada. Todo se decide entre ellos y es muy misterioso".

Por eso, el vecino solicitó dos reuniones: con el Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia y con el procurador general.

Sobre su causa en particular, Rosell dijo que tiene "mil hojas de pruebas". "No logré que un funcionario se sentara conmigo diez minutos a verlo. A una funcionaria le comenté que me quitaron todo y estoy casi en la indigencia y me dijo que vaya a Acción Social a pedir. Yo no quiero ir a pedir, quiero que me devuelvan lo que es mío. Traje y aporté a la sociedad conyugal más de 170.000 dólares y todos los muebles que componen la casa. Hoy no logro que se me devuelva nada".

En cuanto a la iniciativa en Change.org, Rosell sostuvo: "Es para juntar firmas. Voy a estar con una mesa en la Expo con copias del pedido hasta el lunes y planillas para que la gente pueda firmar. No me voy a rendir".