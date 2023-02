Un violento atacó el año pasado a su ex pareja y madre de su hijo provocándole lesiones en el rostro y un brazo. La mujer radicó la denuncia y tras la formulación de cargos la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal acordaron con la defensa la suspensión de juicio a prueba. El imputado no podrá acercarse a menos de 800 metros de la víctima, no podrá ponerse en contacto con ella y deberá pagarle 7 mil pesos, en dos cuotas. Así lo plantearon las partes. Ahora, resta que el juez de garantías homologue y para ello exigió que sea escuchada la víctima, por lo que el acuerdo permanece en suspenso.

El último viernes se llevó a cabo una audiencia donde Analía García y Gastón Berenguer, representando al Ministerio Público Fiscal, presentaron el acuerdo ante el juez. Explicaron que el hecho por el que se lo imputó al hombre ocurrió el 23 de julio del 2022, alrededor de las 0,30, en una vivienda ubicada en calle Marín del barrio Gran Neuquén Sur.

En ese lugar, el imputado lesionó a su ex pareja y madre de su hijo de 10 años. La víctima se dirigió a ese domicilio para buscar a su hijo y con el consentimiento de su cuñado ingresó al domicilio. Allí se pusieron a hablar y a tomar un vaso de cerveza, cuando apareció su ex pareja, quien le insultó, le dijo "puta de mierda" y comenzó a golpearla. "Le pegó un golpe de puño en el ojo derecho, ella se cayó contra un calefactor. Luego le volvió a pegar, esta vez en el otro ojo, con la tapa de una botella de una bebida alcohólica.

Le quedaron los dos ojos en compota y uno de ellos con una importante hemorragia. Además, sufrió otras lesiones en el rostro y en uno de sus brazos. Berenguer explicó que "no fue un hecho aislado, sino que tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia de género, principalmente psicológica. La víctima indicó oportunamente que el imputado ya la había amenazado en varias oportunidades con prenderla fuego".

Pero, según la fiscalía y también la defensa, en este caso existen varios atenuantes que permiten llegar a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. En ese sentido, se tuvo en cuenta que el imputado no tiene antecedentes condenatorios, que la pena en expectativa es menor a los 3 años de prisión y que el violento estuvo siempre a derecho y cumplió con las medidas cautelares impuestas en su debido momento.

Por tal motivo, se resolvió que el imputado realice un pago simbólico a la víctima de 7 mil pesos, suma a abonar en dos entregas, que deberán ser en meses consecutivos; esto es en marzo (3500) y en abril ($3500).

Además, deberá concurrir periódicamente al Dispositivo de Atención a Varones (DAV), deberá realizar los talleres de masculinidades que se dictan desde el Ministerio Público Fiscal, no podrá acercarse a menos de 800 metros de la víctima no ponerse en contacto con su ex ni siquiera a través de otra persona, se le prohíbe consumir drogas y alcohol y cada tres meses deberá comparecer ante la Dirección de Población Judicializada y deberá constituir domicilio, todo por el plazo de un año, según información de la justicia que reproduce La Mañana de Neuquén.

El único inconveniente, por el momento, es que la fiscalía no se pudo contactar con la víctima para ponerla en conocimiento del acuerdo alcanzado. En la audiencia Berenguer mencionó que la mujer estaba al tanto de esta posibilidad, pero que no la encontraron en los últimos días.

Para que el acuerdo sea oficial, solo resta el aval de la víctima. El juez de garantías manifestó que el acuerdo está en suspenso hasta que la víctima se exprese más aun teniendo en cuenta las convenciones sobre la eliminación de toda forma de violencia sobre la mujer a la que ha adherido el país y la provincia.