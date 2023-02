El Dr. Hugo Pizzi, quien fue distinguido por su trabajado incansable durante la pandemia en la provincia del Chubut, dialogó con Red43 sobre la complicada situación que atraviesa el mundo y el país por la gripe aviar.

En principio, el infectólogo detalló que ya "había una advertencia de países americanos, porque nosotros tenemos tres líneas de aves migratorias durante el año. Con la última nos dijeron que había riesgo en varios países donde se detectó la enfermedad".

En este sentido, recordó que "un guardaparques de Jujuy, en la laguna El Pozuelo, observó que había gansos exóticos que caminaban en círculo; no podían levantar vuelo y doblaban su cuello para atrás. Uno de ellos murió, se lo llevó al SENASA y allí se detectó el primer caso".

"A partir de ese momento, el riesgo era que una ave exótica se lo pase a una autóctona; y esto ya ha sucedido", detalla Pizzi, asegurando que "ya hay varios gallineros contaminados; en Santa Fé, Córdoba, Salta y Entre Ríos. Se nos está complicando el panorama".

"El objetivo nuestro es que no llegue el virus a las granjas productoras. Hay granjas en el país de más de un millón de ponedoras o con 3 millones de pollos de engorde. Ya pasó en Hong Kong en los ´90. El riesgo es ave-ave y ave-humano. Por suerte, en el caso de los humanos, no llegan a mil los casos en el mundo"

Cuando el ave transmite el virus al humano, se genera un cuadro gripal, con cansancio, decaimiento, fiebre, dolor muscular y de cabeza. Si el médico no corta el proceso, se puede generar una neumonía bilateral que es mortal en un 80%, según explica el profesional.

Recomendaciones:

- Para los traspatio o gallineros; se solicita tener las aves siempre aisladas, dándole el alimento siempre en un solo lugar. Porque si se esparce el alimento pueden aparecer otras aves.



- No dejar que salgan a la calle o ruta.

- En lo que refiere a lo productivo, se recomienda entrar a los galpones con trajes especiales, manos limpias, guantes y barbijos.

- Espantar del predio a gorriones, palomas o cualquier tipo de ave que se acerque al ver el alimento.

El ave enferma elimina el virus durante 10 días por la materia fecal y secreciones de la cabeza. También pueden tener el virus en el plumaje, ya que cuando se rascan lo transmiten a través del pico. El humano, al tocar al ave se puede contagiar.

"En Perú hay muchos mamíferos contaminados; lobos de mar que se contagiaron a través de aves marítimas. También vemos una alta mortandad de pelicanos"

Pizzi, deja en claro que el virus no se contagia a través de los alimentos. Lo que si deja aconseja es no tocar aves muertas o agarrar aves que no puedan volar: "hubo un caso en Rafaela en la que un grupo de personas llevó un loro a la casa; uno de ellos falleció y otras estuvieron internadas por el virus".