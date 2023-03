Si hay comienzos de clases que son para el olvido, este fue el peor de ellos. Y tuvo como protagonistas a una “seño” (al parecer y por la publicación no tan “seño) y la mamá de una de las alumnas del colegio. El tema se viralizó después que apareció el pasacalle el primer día de regreso a las aulas de los chicos. Y justo en la puerta del colegio.

A través de una publicación que se hizo viral entre las cuentas de Twitter, el usuario @fabipa90 fue el encargado de viralizar un polémico cartel que estaba colgado a la salida de un colegio. Al parecer, la señorita “Carla” fue víctima de una fuerte acusación por parte de la madre de una de sus alumnas, que la culpó de haber estado con su marido. El cartel que está colgado en la puerta de la institución dice: “Fuiste la seño de mi bebé y te encamaste con mi marido. Arruinaste una familia...”.

“Buen comienzo de clases gente” escribió junto a la imagen el usuario que hizo viral en Twitter el desopilante cartel que acusaba a Carla de ser una destructora de familias, generando un gran revuelo entre los usuarios de la aplicación.

Si bien no se sabe en dónde ocurrió esta polémica situación, los internautas se rieron de lo que estaba sucediendo y hasta se animaron a generar algunas hipótesis de lo que ocurrió, aunque no había mucho para imaginarse. El tuit rápidamente se hizo viral, y llegó a recolectar más de 30 mil “me gusta” entre los usuarios de la red social, mostrando esta cuestionable forma de comunicar algo públicamente, y que sorpresivamente continúa utilizándose como ya lo hemos visto en otras ocasiones, más que nada, para escrachar a una persona. Si bien ninguna de las demás cuentas pudo aclarar o dejar información certera de lo que pasó, no dejaron pasar la oportunidad de dejar algunos comentarios realmente tan graciosos como controversiales, como el cartel que generó el viral .