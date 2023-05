Durante el fin de semana, se definió en una asamblea que Flavio Romano será, al igual que en 2019, candidato a intendente por el Frente Vecinal Esquel.

Em diálogo con Red43, enfatizó tener "una energía más madura": "Acepté esta propuesta de los compañeros del partido porque creo que gran parte de nuestras propuestas son vigentes hoy. Y la prueba de que también tenemos propuestas concretas para poder atender las emergencias que hemos pasado".

"Me atrevo a estar en este lugar; no es un proyecto personal. Es un partido distinto a los partidos hegemónicos, en donde las personas que lo forman son parte de una maquinaria enorme que es el partido político. A veces a muy buena gente le hace daño; se pierde dentro de ese enorme partido lleno de complicaciones, peleas, discusiones, traiciones que vemos todos los días. Eso hace que la gente crea que la política es eso. Si se pelean entre ellos como no van a hacer eso con el pueblo. Dependen de la máquina a la que se someten... El Frente Vecinal no es así, es una construcción política que va de a poco y está formado por gente que es leal a sus principios"

En este sentido, Romano recordó cómo fue su elección en 2019: "La elección pasada fue muy alentadora, hubo mucho acompañamiento. Tuvo un lado negativo que, pese a eso, por el perverso sistema de representación que tenemos por no tener Carta Orgánica, que deberíamos tener, no permitió que el partido que saca el 24% de los votos se quede con el 60% de la representación".

"A pesar de la poca diferencia en los resultados, a nosotros nos tocó un solo concejal y a los ganadores 6. Los partidos hegemónicos quieren ser siempre hegemónicos. Por eso les conviene que no haya Carta Orgánica"

Seguidamente, fue bien claro al expresar que se va a pelear por tener Carta Orgánica.

Tenemos una vocación amplia. La vida diaria es una campaña, a través de la lucha docente, la defensa de los derechos humanos, actividades solidarias, etc. Quienes formamos el Frente estamos insertos en la sociedad; hacemos lo que hace el vecino. No nos vamos a sacar fotos con personas a las que nos acercamos cuando arranca la campaña. Nos parece un abuso sacarse fotos con aquellas personas necesitadas.. Uno cuando estuvo en un gobierno no hizo nada por cierta gente pero ahora que está en campaña va y se saca fotos", destacó, dejando en claro que desde el Frente Vecinal hay otra forma de ver las situaciones.

"Pasaron suficientes años para ver que no han cambiado nada. Lo que estaba mal no se arregló; prometían asfalto; lo que se hizo fue con el bolsillo de los vecinos. Hay menos cloacas que antes, el acceso a la tierra no está. Nuestro reclamo sigue vigente; tierras hay, falta políticas públicas de acceso a la tierra, falta voluntad, falta visión y desarrollo. No puede ser que se utilice solo un criterio privado. No podemos urbanizar tierras fértiles porque no tenemos otras. Hay que favorecer a la producción local; tenemos que hacer que los derechos sean sostenidos. Que la gente acceda a los servicios públicos. Hoy tenemos gran porcentaje de la población que no lo tiene porque ha crecido Esquel"

En esta línea, continuó: "La gente hace las casas donde puede hacerlas. Hay que reconstruir la fortaleza del municipio que parecería que se ha transformado en una empresa. Pero el objetivo de un municipio es trabajar para los vecinos. Debe ser responsable. Es el primer responsable de la educación, de la salud, etc.,; tiene que estar a la cabeza".

"El intendente tiene que sentir como propios los problemas de la sociedad. No es algo ajeno, es algo que le corresponde"

"Se a donde quiero llegar y de la manera en la que quiero ir. El objetivo es tan importante como el camino que uno hace. No es llegar de cualquier manera, sino de la manera correcta, siendo honesto y cumpliendo con la ley", agrega, asegurando que "tenemos una propuesta muy clara, válida para la ciudad y por eso quiero ser intendente".

"Hay muchos lugares donde se pueden hacer muchas cosas. El intendente tiene que poner las fichas ahí. Hemos hecho mucho sin tanta foto ni tanta prensa. En la emergencia fue importante el trabajo que hicimos con vecinos en armar una red solidaria que mantuvo a 300 familias con un suministro de alimentos. Sabemos cómo atender las emergencias", concluyó.