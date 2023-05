Por Carlos Guajardo

“Es un momento para celebrar la conservación y la necesidad de conservación del planeta. Es un gran orgullo haber recibido este premio. Lo que hacemos desde Chubut y que trasciende a otros países es lo que legitima este premio. Estamos en un gran nivel en este trabajo. Hemos competido con 60 colegas de todo el planeta y esto se valida al estar alineados con prioridades de conservación global”, le dijo a Red43 desde Londres Pablo Borboroglu pocos minutos después de ser galardonado con el premio que entrega la Indianápolis Zoological Society, la más importante entidad conservacionista del mundo.

Borboroglu agregó que “esto es importante porque nos puede abrir puertas en el mundo. A veces no le prestan atención a lo que uno hace desde Chubut. Y el reconocimiento puede ayudar a acelerar cuestiones. Nosotros trabajamos en cuestiones internacionales, cambio climático, polución marina, pesquera, petróleo, etc. Una de las cosas que en estos momentos se me vienen a la cabeza es que haya más legislación para proteger los ambientes naturales y la fauna de la cual dependen casi 20 mil familias por el eco turismo en Chubut. Y vemos muchos casos (como el recordado de la topadora en Punta Tombo) en que la legislación no es suficiente para proteger algo tan valioso para todos los chubutenses. Es una de las cosas pendientes en la que deberíamos trabajar más”.

Cabe recordar que Borboroglu es un experto reconocido internacionalmente en ecología de pingüinos y conservación de tierra y mar. El anuncio sobre el premio se realizó en la mañana de hoy en Londres.

Borboroglu ha pasado más de tres décadas estudiando pingüinos y liderando esfuerzos de conservación en cuatro continentes. En 2009, fundó y actualmente se desempeña como presidente de Global Pengûin Society, que ha protegido 32 millones de acres de hábitat marino y terrestre de pingüinos. Al comprender mejor la reproducción, la alimentación y la migración, su equipo puede comprender mejor las necesidades de hábitat de la especie, lo que conduce a una mejor protección de las poblaciones de pingüinos.

"El doctor Pablo Borboroglu es responsable de los principales logros en la comprensión del comportamiento y la ecología de los pingüinos. Ha preservado millones de acres de hábitat crítico para los pingüinos, lo cual es un logro asombroso. Es una voz poderosa, optimista y experta para la conservación de los animales y se lo merece enormemente. del Premio de Indianápolis de este año", dijo Rob Shumaker , presidente y director ejecutivo de Indianapolis Zoological Society.

El investigador chubutense dijo también que “es importante que haya fueros ambientales donde los jueces y fiscales tengan la perspectiva ambiental. Pero fundamentalmente hay que modificar la legislación que tiene muchas falencias que toda todavía es necesario completar. Pero más allá de todo hoy es un día para celebrar. Muy orgulloso de llevar a Chubut, a Patagonia y a la Argentina a este lugar. Que se hable en todo el mundo de nuestros recursos. Invitar a la gente que los defienda porque son únicos. Los pingüinos reflejan la salud del océano que provee oxígeno, alimentos y regula el clima en todo planeta. Pongamos nuestra partecita para contribuir en eso. Queremos dejar un legado para las futuras generaciones. Y puede ser con acciones muy simpes como evitar el uso de plástico, descartables y trabajar para que haya políticas como corresponde”. Y finalizó: “No se si puedo expresar el orgullo que siento, pero no solo por mi, por este premio. Por toda la gente de Chubut que cuida el medio ambiente”.