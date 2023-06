El domingo por la noche, el Tribunal Electoral de la provincia oficializó las listas que se presentarán a las elecciones del 30 de julio. En Esquel, la lista de Juntos por el Cambio apareció con nueve concejales. En este caso, faltaba Néstor González, quien ocupaba el cuarto lugar de concejal suplente.

En la parte de los considerando, en el punto cinco, el Tribunal publicó que el expresidente del comité radical de Esquel renunció a ese puesto.

Sin embargo, el propio González se refirió a esta situación y manifestó que nunca renunció: "No puedo renunciar a un cargo que nunca acepté. Nunca nadie jamás me ofreció ocupar ese lugar. En realidad, lo que se dice no es lo que corresponde. No sé con qué criterio el Tribunal Electoral dice que yo renuncié. La verdad que me sorprende muchísimo", sostuvo.

"Cuando se firma el acuerdo entre la UCR y el PRO, queda establecido que si hay internas, superando el 30% la lista que pierde ocupaba el cuarto y el octavo lugar. Fuimos a las internas, perdimos y reclamamos los lugares que nos correspondían. Era preocupante que yo apareciera en ese lugar, sin haber firmado la ficha de aceptación del cargo y sin haber firmado la renuncia al cargo si lo hubiese aceptado", agregó González.

Además, el dirigente radical expresó: "No es que no asumí porque no alcanzamos los votos. Yo jamás podría haber entrado porque entraban el cuarto y el octavo y yo hasta ahí llegué. Esto es para dejar en claro que no renuncié a un cargo que jamás ofrecieron. No sé de donde sacó esto el Tribunal Electoral. Rubén Álvarez queda en cuarto lugar, lo que es raro es que no quede Liliana Mendoza en el octavo lugar".

Por otra parte, González también explicó lo que sucedió en las elecciones legislativas de 2019: "No es que yo vuelvo a renunciar. En realidad, fue una decisión que se tomó en el grupo que yo integraba. Iba Eduardo Conde como candidato a diputado nacional, Aidú Iriarte como segunda y yo como primer suplente. No aceptó el primero, no aceptó el segundo y yo acompañé con mi renuncia para estar de acuerdo con el grupo político con el que estaba".

"Vamos a esperar qué pasa más adelante con el recurso, que no fue respondido por el Tribunal Electoral provincial. Entiendo que tenemos que tener una respuesta. Además, dejar en claro que no estoy a los codazos buscando un lugar. Tengo principio y valores que aplico en las decisiones que tomo. Cuando me toca quedar afuera, me toca quedar afuera y está todo bien", añadió el expresidente del radicalismo en Esquel.

K.C