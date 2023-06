En Hora de Preferencia de una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante, la edil Valeria Saunders se refirió a la situación que atraviesan vecinos de la ciudad, quienes terminan acercándose a los concejales para plantear sus problemáticas.

En este marco, definió presentar un proyecto denominado "El concejo en tu barrio": "Siempre lo he hablado desde el mandato anterior y lo he sostenido. Creo que los concejales podemos sesionar y tener reuniones de comisión en los distintos barrios de la ciudad de Esquel. Creo que si necesitamos y queremos que la gente participe en la vida ciudadana de la comunidad, somos nosotros los que tenemos que mostrar que estos lugares no son inaccesibles para la comunidad".

"No hablamos de cosas raras, hablamos de lo que vivimos todos los días los habitantes de la ciudad de Esquel, por eso presento este proyecto que consiste en que el Concejo Deliberante no solo sesiones en los barrios sino que también tenga reuniones de comisión", destacó.

M.C.