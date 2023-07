“En Río Mayo podés dejar la bici afuera que nadie te la va a robar”. “Vendo bicicleta a precio congelado”. Estos fueron algunos de los comentarios que se hicieron virales después que se viera la imagen de una bicicleta totalmente congelada en la localidad de Río Mayo, en nuestra provincia. La viralización de la imagen fue reproducida en exclusiva por Red43 y enseguida recogida por varios medios, entre ellos el prestigioso portal del diario Río Negro. También Vía País, y MDZ OnLine. Pero detrás de esa bicicleta congelada hay una historia. Y su protagonista es Oscar Segovia, un fotógrafo de la localidad del sur de Chubut que además trabaja como reportero en el municipio local. Fue él quien compartió la imagen que rápidamente se viralizó la mañana en que la sensación térmica llegó a los 25 grados bajo cero.

Para hacer esa aseveración se basa en un aparato que instaló el Ejército en el pueblo que mide la temperatura ambiente. “Un día hizo -19 grados, ¡pero ese día hizo -26°! Esa bici estaba afuera, quedó congelada. Pero todo estaba así: cables, árboles, la bandera argentina, y hasta el río se congeló. De todas formas esa bicicleta que quedó afuera de mi casa no es con la que entreno. La mía la tengo guardada dentro de un galpón. Pero lo mismo, se congela”,admitió Segovia.

El fotógrafo, que también trabaja en la Municipalidad, dijo que a pesar de que a veces se hace duro vivir en el sur, en especial en días de frío polar, los pobladores se terminan acostumbrado. Y no cambiaría su lugar de residencia, porque Río Mayo le cambió la vida por completo.

“Yo tenía 17 años cuando me radiqué aquí. Llegué en el año 1993. Venía de Santa Fe, de en una familia humilde y vivía en la droga. Y este pueblo me cambió la vida, si no estaría preso o muerto”, reflexionó.

“Acá tenía a mi hermana que estaba en el Ejército y por esas cosas de la vida me quedé. Aquí formé una familia, tengo dos hijas y pronto una de ellas me va a convertir en abuelo. Estoy muy agradecido porque la localidad me abrió las puertas”,

Dijo que “en esta localidad la mayoría de la gente trabaja en el municipio y algunos en el campo. Es un pueblo muy tranquilo, que me enseñó a ver la vida otra manera, aunque se hace a veces duro vivir acá en el sur, por el frío, aunque uno se termina acostumbrando”, aseguró el fotógrafo. Las declaraciones fueron reproducidas por el portal MDZ Online, uno de los primeros que recogió la publicación de Red43 que recorrió el país. Ahora se sabe quien vendía la bicicleta a “precio congelado” y quien aseguraba que en Río Mayo “podes dejar la bicicleta afuera que nadie te la va a robar”.

C.G.