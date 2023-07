El descuento del 2 por ciento a empleados de Salud aunque no se encuentren afiliados a ningún sindicato no solo trajo polémica sino que además podría terminar en la justicia y con medidas de fuerza de parte de trabajadores del sector. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno provincial, donde se especifica que el 75% será distribuido a los gremios de salud y el otro 25% irá a las arcas del Estado provincial. Estos descuentos se aplicarán a partir del pago mensual de julio. El acuerdo se habría firmado la semana pasada, con la rúbrica del ministro Cristian Ayala y los representantes de los sindicatos Sisap, UPCN, Soyeap Chubut, ATE Chubut y ATSA.

El trabajador del ámbito del Ministerio de Salud de Nivel Central, Manuel Azocar manifestó que «fue un acuerdo a escondidas y mal informado. Se llevó a cabo la semana pasada y nos enteramos a último momento. Nunca fuimos consultados. Llamamos a los gremios y ninguno nos dio explicaciones».

La queja radica en que se descontará el 2% de los ingresos brutos (que se presume unos 75 millones de pesos) a todos aquellos que no se encuentren afiliados a ninguno de los gremios de la provincia. «Un vocero que nos represente tenía que haber estado en esa mesa. Entre 7 u 8 personas decidieron sacarle del bolsillo la plata a más de 5500 trabajadores de Chubut», aseveró Azocar, y agregó que «entre el 15% y el 20% de los 6.500 de los trabajadores son afiliados. El resto no está representado por ningún gremio», informó.

Algunos dirigentes, ajenos de la salud pública, consultados sobre el tema, dijeron que en sus respectivos gremios y contratos de trabajo está establecido el descuento a todo el personal encuadrado en la actividad, es decir, sean o no afiliados al gremio, debido a que es la organización sindical la que defiende los intereses de los trabajadores en general y buscan los acuerdos salariales con las empresas, que en definitiva beneficia a todos por igual. Sin embargo para trabajadores no afiliados significa una decisión compulsiva e inconsulta que los perjudica en sus sueldos.