La escuela 57 de Trevelin continúa sin el dictado normal de clases. Se trata de una situación que comenzó en abril de 2023 debido a un inconveniente en la homologación de una de las calderas del establecimiento, afectando de esta manera a todos los alumnos del turno mañana.

Luz Martínez es madre de uno de los alumnos del establecimiento educativo y, en diálogo con Red43, se refirió a la problemática.

"Hoy tenemos esa cultura de que todo te lo tienen que dar", dijo Martínez y señaló que los alumnos de la escuela 57 cuentan con una institución "espectacular que no le falta nada. No hace frio en la escuela, abriguen a sus hijos y mándenlos a estudiar".

"Estos chicos van a sacar el país adelante cuando seamos viejos y, hoy en día, por cómo está la educación no saben sumar, restar, multiplicar, leer, no comprenden lo que leen", puntualizó.

De esta manera, los alumnos de la escuela 57 no asisten al establecimiento. En el caso de Luz Martínez, comentó que tiene una señora que cuida a su hijo mientras ella trabaja, pero indicó: "yo sé que está lleno de padres que no tienen esa posibilidad. Algunos los llevan a sus hijos al trabajo, no es un ámbito que no debe estar. Otros los dejan solos porque no hay escuela y no funciona el comedor".

"Es triste la situación y quienes deben hacer algo no lo hacen", resaltó Martínez y manifestó que "ya perdieron el año, estamos en agosto".

E.H