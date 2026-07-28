La Trochita arranca agosto con una salida este sábado

El emblemático tren cordillerano, "La Trochita" recurso administrado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Producción, suma salidas en su temporada invernal 2026

Con dos salidas extras en julio, la Gerencia de “La Trochita” explicó el aumento de la demanda, que se espera también crezca durante agosto.

Con la primera salida del mes coincidente con este sábado 1º de agosto, los sábados son los días programados para los viajes hasta septiembre.

Asimismo, que en caso de registrar una alta demanda de pasajes se analizará la posibilidad de agregar adicionales.

Se informó además que la compra anticipada de tickets puede realizarse en la Estación del ferrocarril de la ciudad, en las agencias de turismo habilitadas o en la página web latrochita.org.ar

A su vez, está habilitada para consultas la siguiente línea telefónica: 02945-451403.