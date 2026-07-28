Taller Piedra Libre abre nuevas propuestas de cerámica para todas las edades

Taller Piedra Libre suma nuevas propuestas para quienes quieran explorar el arte de trabajar con arcilla. Durante agosto comenzarán los talleres de cerámica y torno alfarero, con actividades pensadas para distintas edades y niveles de aprendizaje.

El taller de cerámica estará destinado tanto a niños como a adultos, sin necesidad de contar con experiencia previa. La propuesta incluye modelado, creación de texturas, esmaltado, pintura y diferentes técnicas decorativas, con actividades adaptadas a cada participante.

Además, se ofrecerá un taller de torno alfarero abierto a todo público, donde los asistentes podrán aprender técnicas de trabajo con arcilla en torno y crear sus propias piezas cerámicas.

Ambas propuestas se desarrollarán en grupos reducidos, con acompañamiento personalizado y cupos limitados para garantizar un seguimiento cercano durante el proceso creativo.

Las inscripciones y consultas se realizan a través de la cuenta de Instagram de Taller Piedra Libre: @piedra_libre_taller.

MA