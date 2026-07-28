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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Taller Piedra Libre abre nuevas propuestas de cerámica para todas las edades

Las propuestas están destinadas a niños, adultos y personas sin experiencia previa que quieran acercarse al mundo de la arcilla.
Por Redacción Red43

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Taller Piedra Libre suma nuevas propuestas para quienes quieran explorar el arte de trabajar con arcilla. Durante agosto comenzarán los talleres de cerámica y torno alfarero, con actividades pensadas para distintas edades y niveles de aprendizaje.

 

El taller de cerámica estará destinado tanto a niños como a adultos, sin necesidad de contar con experiencia previa. La propuesta incluye modelado, creación de texturas, esmaltado, pintura y diferentes técnicas decorativas, con actividades adaptadas a cada participante.

 

Además, se ofrecerá un taller de torno alfarero abierto a todo público, donde los asistentes podrán aprender técnicas de trabajo con arcilla en torno y crear sus propias piezas cerámicas.

 

Ambas propuestas se desarrollarán en grupos reducidos, con acompañamiento personalizado y cupos limitados para garantizar un seguimiento cercano durante el proceso creativo.

 

Las inscripciones y consultas se realizan a través de la cuenta de Instagram de Taller Piedra Libre: @piedra_libre_taller.

 

 

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