El atleta Tomás Barrios participó del campeonato mundial Winter Swimming World Cup en El Calafate y se llevó el primer puesto en la Categoría Master C, que abarca a hombres con edades comprendidas entre los 33 y 39 años.

El nadador de aguas frías dialogó con Red43 y nos comentó como fue preparación que realizó para participar del campeonato mundial y cuáles fueron las sensaciones que afrontó luego de convertirse en campeón en la Categoría Master C.

"Estoy super contento por los resultados obtenidos".

"Hace cuatro meses nos preparamos con mi compañera para empezar a nadar en aguas frías. Decidimos dejar el traje de neoprene y empezar a nadar en cuero", dijo Barrios y señaló: "Comenzamos a nadar en el mar. Al principio nos costó entrar, pero nunca nos volvimos a nuestras casas".

El entrenamiento de Tomás Barrios y Laura Guerreiro se caracterizó por nadar en aguas de la costa chubutense, lagos del Parque Nacional "Los Alerces", el río Futaleufú y el Lago Musters.

"Cuando estas en el agua no tenes sensibilidad, pero cuando salís del agua tenes síntomas y necesitas recuperar la temperatura corporal".

El esquelense se refirió a su triunfo en el torneo mundial y dijo: "en los 100 metros quedé primero en mi categoría Master C. En los 200 metros me ganó un chico de Estonia, y después en los 50 metros me ganaron con poca diferencia".

"Mi expectativa era estar entre los siete primeros del ranking mundial. Esto se vive por categoría y en general. En mi categoría son campeón del mundo, y en el ranking mundial quedé tercero, es un buen logro", expresó.

"Estoy feliz, se que puedo entrenar más y lograr mejores resultados".

"Voy a entrenar mucho más, a hacerme más espacios, mejorar la dieta alimenticia, tratar de tener un mejor rendimiento para lo que se viene", adelantó el atleta.

