El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con la Cámara de la Flota Amarilla y ya había mantenido encuentros con otros sectores empresariales y sindicales. A todos planteó que buscará “voltear la ley” que se sancionó en la gestión de Mariano Arcioni, en la cual cuestiona la entrega de permisos a cuyo proceso tildó de “sospechoso”.

«Antes de la campaña dije que íbamos a rever la ley que otorgó permisos sin contraprestación», dijo señalando que más allá de su intención de mar marcha atrás a ese esquema, se “garantizarán” los puestos de trabajo: “Se van a sostener, pero los permisos los vamos a volver a licitar”.

“Voy a voltear la ley de Pesca”, recalcó el gobernador electo, la cual fue aprobada en la sesión del 23 de diciembre de 2022. “Esos permisos son nulos por errores en el procedimiento y cuestiones que se hicieron de manera extemporánea”, añadió.

Sostuvo que ya les avisó a las diferentes cámaras empresariales qué planea hacer en la actividad. “Conmigo no van a tener sorpresas. Durante la campaña dije que íbamos a rever un montón de cuestiones. Vamos a rever esa famosa ley que otorgó permisos de manera gratuita, con una contraprestación que es de tomar tantos puestos laborales, por eso, antes de sentarme con las cámaras empresarias me junté con Luis Núñez que está al frente de la CGT del Valle y secretario General del STIA, para garantizarle que esos puestos de trabajo se van a sostener, pero los permisos los vamos a licitar”, reveló al llevar tranquilidad a los 240 trabajadores que fueron tomados por las empresas que recibieron los permisos en cuestión.

Justificó la medida que tomará. “¿Por qué es importante esta decisión? La Provincia se perdió la oportunidad de hacer tres escuelas, por ejemplo. Cuando uno licita un área petrolera hay una contraprestación, se paga un canon, una regalía, un compromiso de inversión. En este caso se entregaron permisos sin ningún tipo de contraprestación y la Provincia no recibió nada por esos permisos. Fue un proceso lleno de sospechas”, analizó.

Asimismo, interpreta que el Estado podría ejecutar obras importantes con los montos en dólares que resulten de la licitación de esas licencias. “Podríamos hacer hasta tres escuelas con lo que reciba la provincia por licitar esos permisos. Digo escuelas, pero son recursos que pueden ir a mejorar los puertos en materia de infraestructura”, cito como otro ejemplo.

El sucesor de Mariano Arcioni contó que después de la reunión con la flota amarilla “me llamó un abogado que me dijo: ‘Mirá, Nacho, nos quedamos preocupados con lo que dijiste en la reunión, esto te puede traer problemas, por incumplimiento de deberes de funcionario público’, y yo le dije que para mí no es un problema porque lo voy a judicializar en todo caso. Me decía que no se puede derogar una ley que ya se aprobó, pero sí se puede derogar, y si alguien presenta una denuncia por incumplimiento de deberes, acá el incumplimiento fue no haber pensado en cuál es el rédito de la Provincia porque los recursos son de la provincia. Los permisos con una concesión para pescar, pero los recursos son de la provincia”, manifestó.

Dar marcha atrás con la ley “es algo que tengo decidido, vamos a avanzar, tenemos buenos abogados. Lo estuve hablando con Gustavo Menna (vicegobernador electo) y con Andrés Arbeletche que será el secretario de Pesca”, mencionó y “les dije a los empresarios de la pesca que se dejen de pelear entre ellos, que aprendan de Mar del Plata.

Reiteró que “las cámaras tienen que hermanarse con una agenda en Chubut. El representante de la provincia en el Consejo Federal Pesquero tiene que ser el secretario de Pesca, es un despropósito que sea otro”, expresó finalmente el gobernador electo.