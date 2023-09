_Nuevamente dos jueces de Trelew revocaron la decisión de un magistrado madrynense y ordenaron la libertad de un detenido. En este caso, los jueces Fabio Monti y María Tolomei revocaron la decisión de la jueza Stella Eizmendi y liberaron a un peligroso imputado_

Se trata de Cristian Castillo, quien había sido detenido “infraganti” por la Policía cuando intentaba local robar un local comercial céntrico. La fiscalía lo imputó de “robo agravado por ser cometido con escalamiento”, quien además posee tres causas elevadas a juicio y numerosos antecedentes.

En la audiencia, la jueza Stella Eizmendi a pedido de la Fiscalía ordenó su prisión preventiva, pero la medida fue impugnada por el defensor oficial Diego Trad y dos jueces de Trelew, Monti y Tolomei, lo liberaron a cambio que haga presentaciones en la Oficina Judicial.

No es la primera vez que dos jueces de Trelew revocan decisiones de magistrados de Madryn y liberan detenidos. Días pasados, las juezas Ivana González y Carolina Marín liberaron a Kevin Daniel Kostich, quien había sido detenido en Rio Negro por estafar en 23 mil dólares con el “cuento del tío” a una abuela de 85 años de Puerto Madryn.

En la causa, tras ser trasladado, Kostich fue imputado de “estafa” y la jueza Marcela Pérez dispuso 90 días de prisión preventiva por darse los peligros procesales. Pero tras una impugnación, las juezas trelewenses González y Marín revocaron la medida y lo dejaron en libertad.

“No los entiendo”

Refiriéndose al tema, el fiscal jefe de Puerto Madryn Axel Williams dijo que “realmente no los entiendo. No se de qué manera miden las cosas tan distintas. No puede ser que una investigación nos lleve 90 días y dos jueces dejen en libertad a los imputados en 15 minutos”. En diálogo con Red43, Williams hizo referencia especialmente al caso de la estafa a la abuela de 95 años. “Un estafador le quita a una abuela los ahorros de toda su vida. Nosotros estuvimos largo tiempo investigando, moviendo funcionarios, invirtiendo tiempo y dinero. Y después cuando pedimos 90 días de preventiva y una jueza lo acepta otros, en un abrir y cerrar de ojos lo anulan”.

Consultado si van a apelar la medida que beneficio a Castillo dijo que “le buscamos todos los puntos legales que pudimos pero el código penal no lo establece. Como fiscales nos sentimos muy mal, realmente”. Y si cree que algunos jueces se han convertido en “sacapresos” expresó que “yo no se cómo denominarlos sólo que no puedo entender a veces como los jueces tienen una visión tan distintas sobre una misma causa”.