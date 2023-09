El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en la noche de este sábado que las empresas de medicina prepaga mantendrán sin aumentos sus cuotas por 90 días en función de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y la cámara empresarial del sector.



"Tal como anticipamos, la medicina prepaga de las familias con hasta 2 millones de pesos de ingresos, tendrán congelado el servicio de salud", señaló Massa a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.



El ministro posteó en su publicación un comunicado de la Unión Argentina de la Salud, en el que que se brinda precisiones sobre este acuerdo que permitirá a grupos familiares "con ingresos salariales mensuales menores a los dos millones de pesos y en la medida que declaren no poseer capacidad económicahacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice del costo de salud".



En ese sentido, la cámara confirmó que en acuerdo tiene vigencia desde septiembre y comunicó que los afiliados que desean acceder a este beneficio deberán declarar sus ingresos mediante un aplicativo que se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El domingo pasado, Massa anunció que la suspensión del aumento en el servicio de las prepagas es a los efectos de que “el esfuerzo que hacen trabajadores y el Estado venga acompañado por una atención de salud que no castigue las cuentas del trabajador”.



De esta forma, los trabajadores o familias comprendidos en la medida no deberán abonar el incremento previsto para el mes de septiembre de 7,18% respecto al valor del Plan de Servicio Vigente al 31 de agosto de 2023, en base a lo informado por las empresas de medicina prepaga.



Lo mismo aplicará para los meses siguientes, durante el plazo de 90 días, en base al esquema de ajustes previsto en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación.



El anuncio forma parte de un paquete de medidas lanzado este sábado en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.



En su cuenta de Instagram, Massa anunció un programa que apunta a mitigar los efectos de la devaluación y ratificó un acuerdo de precios con más de 425 empresas que incluyen 53.000 productos de primera necesidad.