"El calor extremo requiere intensificar los cuidados. Siempre que haya sol, hay que cuidarse", advierte la especialista, subrayando la importancia de tomar precauciones especialmente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos.

El uso de protector solar es fundamental en esta época del año, y la Dra. Cergneux recomienda optar por un factor mínimo de 30. Además, destaca la necesidad de renovar la aplicación cada 2 horas, considerando la transpiración y el calor que pueden disminuir la eficacia del protector solar.

"Si uno va a estar expuesto al sol, es bueno aplicarlo por lo menos 15 minutos antes de la exposición al sol", aconseja la dermatóloga, agregando que, en caso de utilizar repelente de insectos, se debe esperar media hora entre la aplicación de ambos productos. "Si se aplican seguidos, baja el efecto del protector solar", advierte.

Un punto fundamental que resalta la Dra. Cergneux es la precaución especial que se debe tener con los niños menores de 6 meses. "A los nenes menores de 6 meses no se les puede poner ningún tipo de protector solar. Después de los 6 meses, hay protectores solares específicos para bebés", explica la especialista, haciendo hincapié en la importancia de no exponerlos directamente al sol.

La elección de la vestimenta también juega un papel esencial en la protección contra los daños solares. "Hay ropa que tiene filtro UV, eso ayuda muchísimo, también los sombreros, las gorras", destaca la Dra. Cergneux, subrayando la necesidad de buscar sombra y utilizar elementos como sombrillas o árboles para resguardarse durante las horas críticas.

La hidratación, remarcó la dermatóloga, es clave en este contexto, como así también proteger los ojos con anteojos que cuenten con un buen filtro.

La especialista hace hincapié en la importancia de no confiarse en función del tono de piel. "No hay que confiarse. Hay personas que piensan que porque tienen la piel más oscura no se queman porque no se ponen colorados y no se escaman, pero igual sufren el daño del sol", advierte.

Finalmente, la Dra. Cergneux alerta sobre el uso de protectores solares vencidos, ya que pierden efectividad y pueden generar reacciones alérgicas en la piel. En este sentido, recalca la necesidad de prestar atención a la fecha de vencimiento de estos productos.

O.P.