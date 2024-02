"En principio, la realidad es que con algunas idas y vueltas no se definía hasta este martes qué día se empezaba. Había una gran complicación con eso. La justicia terminó fallando que se empiece este miércoles a la mañana. La verdad que bastante confuso todo", expresó Pena.

El Secretario General mencionó que esperaban que el inicio fuera el 2 de marzo por cuestiones de cantidad de días de vacaciones y aspectos legales, pero el fallo de la Justicia cambió esa perspectiva. "En principio, había sido positivo para nosotros, pero ahora salió de golpe negativo. Cuestiones que se van alineando entre la Justicia y el Gobierno y nos dan el revés", comentó Pena sobre el cambio de decisión.

A pesar de los desafíos legales y las tensiones entre el Gobierno y la Justicia, Pena destacó que lo importante es que los docentes están listos para comenzar el año escolar. "Estamos en la escuela, y eso es lo importante porque tenemos un espacio para encontrarnos, para volver a estar en discusión, en charla, y seguir generando lo que necesitamos", afirmó.

El inicio del ciclo lectivo, inicialmente planificado para el 4 de marzo con estudiantes, está a la espera de la resolución de la paritaria a nivel nacional. "Estamos también a la espera de la CTERA que sigue exigiendo la apertura de la paritaria y el pago del incentivo", agregó Pena.

En cuanto a las acciones a seguir, Pena mencionó el congreso de CTERA que se llevará a cabo este jueves, donde se definirán las acciones a tomar en caso de que no se abra la paritaria. "Ya el martes la CGT planteó el paro de no inicio. Seguramente nuestra confederación, que es la CTERA, va por el mismo camino", concluyó Pena, destacando la posibilidad de un "no inicio" si las demandas del sector no son atendidas.

O.P