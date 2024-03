El Justicialismo de Chubut busca reorganizarse después de las consecutivas derrotas electorales pero la empresa no parece tan fácil. Gente que quiere la renovación y dirigentes que quieren perpetuarse en los cargos. Ahora llegó otra pelea. Luego que el viernes pasado se celebrara una reunión de afiliados al PJ en el Sindicato de Comercio de Trelew, de la cual participaron referentes, militantes, agrupaciones y la presidenta del Congreso, Elsa Llanquin, el anuncio del 23 de marzo como fecha del próximo congreso partidario generó una serie de incomodidades en la conducción del espacio, desde el cual se pronunciaron institucionalmente a través de un comunicado, en el que desmintieron la información consensuada en la ciudad del Valle.

En este sentido, la mesa de conducción del congreso del PJ Chubut subrayó en el texto que “aún no se ha establecido la fecha de realización del congreso, por eso reafirmamos que el peronismo no puede ser utilizado para alterar las facultades del congreso provincial”.

El documento, firmado por los secretarios Federico Garitano, Nelson Alvarado y Armando Moyano, expresa que “la mayoría de los miembros de la mesa de conducción no están de acuerdo con la fecha anunciada en algunos medios de la prensa”.

“Los espacios compuestos por algunas organizaciones no las habilita a realizar ningún llamado», enfatizaron. Y remarcaron que «estas medidas promovidas son violatorias para nuestra carta orgánica y significan un total desconocimiento del funcionamiento de los órganos partidarios”.

Por este motivo puntualizaron que “la convocatoria a reunir el congreso es responsabilidad de su presidente y un secretario y, extraordinariamente, cuando la convocatoria sea resuelta por el voto afirmativo de la mayoría de sus autoridades; a solicitud de la tercera parte de sus integrantes, o por resolución del Consejo provincial del partido con el voto afirmativo de la mitad más uno de sus integrantes”. Por lo tanto, parece que hay acuerdo al menos por el momento.