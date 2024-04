Desde su fundación en 1889, esta es la primera vez que el Moulin Rouge experimenta un accidente de tal magnitud, según confirmaron las autoridades del cabaret. A pesar de la incertidumbre que rodea al suceso, el espíritu del espectáculo sigue intacto, y como reza uno de sus lemas más célebres, "the show must go on", esta noche se llevará a cabo el espectáculo con normalidad.

Las primeras medidas de seguridad fueron implementadas rápidamente por los bomberos de París, quienes acordonaron la zona, retiraron las piezas del molino y confirmaron que no hubo heridos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de París inició una evaluación de la estructura del edificio para determinar su estado y descartar cualquier riesgo de colapso. Aunque se descartó la posibilidad de un acto de vandalismo, aún persisten interrogantes sobre las causas precisas del incidente, sobre las cuales la dirección del Moulin Rouge no proporcionó detalles adicionales hasta el momento.

O.P