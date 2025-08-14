10°
Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó

La tragedia estaba anunciada por la relación. Era un sargento del ejército y cometió el doble crimen en su casa. El día que eligió para matar.
Un sargento del Ejército de Brasil, identificado como Pedro Henrique Martins dos Santos, asesinó a su pareja y la hija de ambos en una vivienda ubicada en el barrio Morro Nova Cintra de la ciudad de Santos, en San Pablo. Luego de cometer ese doble crimen, el militar se quitó la vida.

 

Según informaron medios de aquel país, Gabrielly Simões Silva fue encontraba tendida boca abajo en una de las habitaciones de la casa el pasado domingo, día que coincidió con la celebración del día del padre en Brasil. La mujer, de 21 años, abrazaba a su hija, Jade Carolina, de apenas uno. Las paredes del lugar estaban salpicadas de sangre.

 

En el mismo cuarto hallaron el cuerpo sin vida de Pedro Henrique. El sargento estaba sentado sobre la cama y con una herida en el cuello. Cerca de él había un arma de fuego, que fue incautada y remitida para peritaje.

 

El sitio web de noticias brasileño G1 informó que Gabrielly ya había denunciado al militar ante la Policía Civil en enero de 2023, cuando atravesaba su séptimo mes de embarazo.

 

La presentación, puntualmente, fue por amenazas y lesiones corporales en el contexto de violencia doméstica. En ese momento, la víctima dijo que Pedro Henrique intentó asfixiarla con una almohada y que incluso la amenazó con patearle la panza para que perdiera el bebé.

 

A raíz de esa situación, ella decidió terminar con la relación que mantenía con el sujeto que, por entonces, era cabo en el Ejército, y quien dos días después, siempre según el mismo informe de la Policía, volvió a agredir a Gabrielly.

 

Pese a todo esto, la Policía Civil dejó en claro que la mujer rechazó una orden de protección en su favor y que, dos meses después de esos incidentes, intentó quitarse la vida. En su declaración, de acuerdo con G1, argumentó que estaba angustiada por la separación.

 

Según la familia del sargento, la relación entre ambos siempre fue un tanto tóxica y desde su entorno los alentaban a ponerle fin. Pese a ello, seguían juntos. "Era bastante perjudicial para ambos. Se separaron, volvieron, se separaron, volvieron", expresó la tía del asesino, María Batista de Carvalho.

 

Además, la mujer reconoció que Pedro Henrique ya había mencionado la posibilidad de cometer el crimen. Según dijo, su sobrino dijo que no aguantaba más y que "cualquier día" mataría a Gabrielly y se quitaría la vida.

 

Por su parte, Carla Martins dos Santos, hermana del sargento, reconoció que su cuñada le había pedido ayuda cuando sucedió el crimen, y que mientras hablaba con ella escuchó los disparos.

 

La mujer contó que la pelea que desembocó en el trágico hecho comenzó por celos de Gabrielly hacia su hermano. De acuerdo con esa misma versión, el hombre iba a pasar la noche en la casa de Carla tras el entredicho, pero volvió a discutir con su pareja por mensaje de texto y se marchó.

 

"Le escribí para preguntarle dónde estaba. Me respondió: 'Estoy en casa, Cah. ¿Por qué?'. Así que pensé que todo estaba bien ", relató. Luego recibió el llamado de la víctima, diciendo que Pedro Henrique la estaba amenazando de muerte.

 

 

 

