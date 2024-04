Un nene de 8 años fue encontrado por la Policía de Santa Cruz en una casa en condiciones de abandono y maltrato.

Todo comenzó cuando el agresor y el dueño de una casa en la localidad de Las Heras, protagonizaron una pelea por la cual los vecinos dieron aviso a la Policía que, dentro de la vivienda halló al menor.

En el interior del domicilio estaba el niño de 8 años, en condiciones deplorables producto del abandono y maltrato.

De manera inmediata, los agentes trasladaron al chico al Hospital Distrital donde los médicos confirmaron que estaba con claros signos de violencia.

Aunque se espera que el menor esté en buen estado de salud para relatar el horror que vivió en Cámara Gesell, en el centro de salud pudo expresar lo que sentía: “Me duele todo el cuerpo“. Acerca de su papá, se informó que fue detenido acusado del delito de “tentativa de homicidio“.

Con el avance de la investigación se constató que la mamá de la víctima se había quitado la vida en 2021 a raíz de la muerte de su padre (por Covid 19) y que su abuela había denunciado en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia que el hombre no la dejaba verlo, así como también que sufría agresiones.

Como ya ocurrió en otros casos, la Justicia no investigó y la guarda seguía siendo del padre. A pesar de que no hubo más denuncias, los vecinos manifestaron que en reiteradas oportunidades el dueño de la precaria vivienda le preguntaba por qué el menor lloraba tanto a lo que el agresor le respondía “que porque no hacía la tarea”. El caso es intervenido por el juez Eduardo Quelín , titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1. El chico tiene familiares en Buenos Aires y Formosa. “No está solo, tiene una familia”, declararon las tías del chico.

El padre y su hijo vivían en una casa de chapa y madera que se encontraba dentro de un inquilinato de la localidad petrolera. La vivienda era de lo más precaria, estaba desordenada, con suciedad por todos lados, sin baño, sin muebles y sin ninguna de las comodidades que debería tener un niño para garantizar su bienestar y tener una buena vida.

El menor de edad se encontraba en un estado de abandono que causa conmoción a la sociedad santacruceña. Además de golpeado, estaba sucio, no se bañaba desde hace tiempo y trascendió que hacía sus necesidades dentro de un balde que tenían en el interior de la vivienda. No se sabe si el nene asistía a la escuela, pero todo indicaría que no estaba escolarizado.

La vida devastadora y llena de crueldades que llevaba el niño, que tiene el mismo nombre que su progenitor, resultan impactantes. Este medio conoció que la madre del menor los habría abandonado un tiempo atrás. La Policía desconoce aún el paradero de la mujer y los únicos familiares del nene que se encuentran en la ciudad petrolera de la zona norte son los familiares del progenitor.

Con información y fotos de La Opinión Austral