"Estamos preparándonos para octubre, no falta tanto y estamos con mucho trabajo", expresó.

Ledesma describió el intenso trabajo que implica preparar el Campo para la apertura. "Hay que plantar, preparar la tierra, muchísimo trabajo. Estoy medio ansioso cuando pienso en todo lo que falta para abrir nuestras puertas y recibir el cultivo con su mejor forma en el mes de octubre", añadió.

Entre ajustes de maquinaria y detalles de mantenimiento, Ledesma remarcó que el campo abrirá sus puertas el 7 de octubre, extendiéndose hasta el 7 de noviembre. Sin embargo, el cierre simbólico con la tradicional lluvia de pétalos está programado para el domingo 3 de noviembre. "Será la quinta lluvia de pétalos", detalló Ledesma, y agradeció a la familia Parodi por su continua colaboración. "Siempre están al pie del cañón", reconoció.

El propietario del Campo también destacó el servicio de transporte implementado hace dos años.

Además, Ledesma anunció cambios en la oferta gastronómica del Campo. "Estamos cerrando con unos amigos para que se hagan cargo de una especie de confitería y restaurante", reveló. "Queremos brindar el mejor servicio posible y estamos muy expectantes por darle una vuelta a la parte gastronómica", agregó.

Para quienes planean visitar el Campo, Ledesma aseguró que no es necesario hacer reservas. "Para ingresar al Campo no hace falta. Quizás los únicos que reservan son los grupos o contingentes", explicó. "Pero para las familias o quienes vienen de forma individual, no es necesario".

Finalmente, Ledesma informó que las novedades sobre el estado del cultivo y las actividades en el Campo se pueden encontrar en las redes sociales, especialmente en la cuenta de Instagram "Tulipanes Patagonia".

