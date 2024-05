En las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Seguridad de Chubut confirmó la detención del presunto asesino de Gonzalo Guenchur. No se dio a conocer la identidad

Si bien no se brindaron mayores detalles, se pudo saber que personal policial estaba apostado en el perímetro de la vivienda donde estaba el acusado, aguardando una orden judicial para ejecutar la detención.

Finalmente fue detenido, aparentemente en barrio Ceferino, tras un operativo cerrojo para evitar su fuga. En el operativo también estuvo presente el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz.

Apenas fue librada la orden de detención, se llevó a cabo el arresto del joven que comparecerá ante la Justicia por el asesinato de Gonzalo Guenchur de 17 años. Gonzalo fue asesinado ayer martea alrededor de las 7 mientras esperaba el colectivo para ir al colegio. Estaba junto a una compañera. Lo mataron con un arma blanca en un hecho que conmovió a Comodoro Rivadavia y toda la provincia.

Por otra parte y a través de las redes sociales se realizó una convocatoria en la Plaza de la Escuela N°83 para pedir justicia por Gonzalo, el adolescente que fue asesinado cuando esperaba el colectivo para ir al colegio.

El hecho generó conmoción en la sociedad por lo que muchas personas decidieron hacerse presentes para pedir «Justicia por Gonzalo». Su abuela, presente en la marcha, dijo que “Hay mucho dolor en nuestras vidas. Mi hija necesita el apoyo nuestro porque es muy feo perder a un hijo. Las palabras no van a alcanzar nunca para llenar este vacío”. Él era un chico muy bueno, respetuoso y como abuela solo puedo decir que Dios nos está dando la fortaleza. Esperamos justicia”, agregó.

Por otro lado, la novia de Gonzalo manifestó que “no tengo palabras, todavía miro el celular para ver si me llega un mensaje de él. No puede ser que con 17 años y un futuro planeado lo maten por un celular, no puedo creer que no lo voy a volver a ver».

Todos los presentes expresaron su dolor y el grito de justicia se escuchó muy fuerte. Hay previstas otras marcha hasta que el caso sea esclarecido completamente.