El vicegobernador Gustavo Menna firmó hoy martes con el titular de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona, un convenio de colaboración con el objetivo de llevar adelante “acciones tendientes a facilitar la implementación transversal de políticas de integridad y transparencia”, en cuyo contexto se realizarán dos actividades, una de ellas el 27 de junio y otra el 28 y 29 del mismo mes.



Las actividades son parte de la agenda diseñada por la Legislatura para celebrar y conmemorar los 30 años de la Reforma Constitucional del Chubut.

El viernes 28 y sábado 29 de junio se realizará, en el auditorio de la Legislatura, la “2da. Jornada de Transparencia, Control y Modernización del Estado”, con las presencias de tres destacados expositores: Roxana Mazzola, docente de FLACSO, ex consultora de UNDESA en su sede de New York en la ONU, ex consultora de CEPAL y la OIT; Ivana Novillo, directora de Control de Procesos, Integridad y Transparencia del Ministerio del Interior de la Nación; y Roberto De Michele, asesor internacional en temas anticorrupción y ex jefe de la División Capacidad Institucional del BID.



Para esta jornada la inscripción ya está abierta y los interesados la pueden concretar a través del link https://anticorrupcionchubut.gob.ar/jornada/.

Un día antes, el jueves 27, se realizará un taller destinado a referentes de Comunas Rurales del Chubut. El ámbito será la sala de la Biblioteca de la Legislatura.

Capacitación y transparencia.



El convenio firmado este martes, explicó Diego Carmona, “tiene que ver con la generación de propuestas”, para las cuales se prevé de dotar de “herramientas de capacitación tanto al personal como a distintos actores de la comunidad, generando de este modo actividades en términos de capacitación, transparencia y generación de políticas públicas”.



En este marco, precisó, “ya definimos dos actividades concretas para realizar el mes que viene. El 28 y 29 de junio vamos a hacer unas jornadas de transparencia en la Legislatura. Y el jueves anterior, el 27 por la tarde, un taller destinado a las Comunas Rurales a los fines de generarles una capacitación en contratación y transparencia pública”.



Comentó que, si bien las jornadas “obviamente tiene destinatarios, en este caso agentes del Poder Legislativo, del Ministerio de Educación y de la Policía a los cuales vamos a invitar, son abiertas a la comunidad porque se trata de generar conciencia y visibilidad de los problemas vinculados a la contratación con el Estado, al control del Estado, y a la transparencia en ese control”.



Durante la “2da. Jornada de Transparencia, Control y Modernización del Estado”, precisó la Oficina Anticorrupción, los participantes “tendrán acceso a los principios básicos y/o directrices que deben respetarse y garantizarse para desarrollar un Estado ágil y eficiente”.



Además “se informarán sobre los principios fundamentales en cuestión de derechos administrativos y constitucionales, sobre los procesos planificación y modernización de los diversos estamentos del Estado”.



También “se brindará soporte legal y de asistencia técnica al que pueden acudir tanto los docentes, como los directivos y los empleados administrativos, sobre el extenso campo de la transparencia, control y modernización del Estado”.