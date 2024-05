En una nota remitida al Ministro de Gobierno Andrés Meiszner y firmada por Félix González, secretario General de ATE, se expresa el rechazo al acuerdo establecido el pasado 20 de Mayo.

La Seccional Esquel de ATE expresa en la misma su "profunda disconformidad a la paritaria salarial. Consideramos insatisfactorios y perjudiciales los acuerdos que afectan a un gran porcentaje de los empleados públicos".

Se remarca que "el aumento del 5%, 5% y 5% es insuficiente frente a la inflación y al costo de vida" y que "los trabajadores necesitan un aumento significativo que refleje la realidad económica y asegure una mejora tangible de su poder adquisitivo".

González reclama, además, "la apertura inmediata de las negociaciones paritarias salariales sectoriales para discutir un aumento salarial que sea acorde a las necesidades de cada sector.

En diálogo con Red43, desde la Seccional Esquel, Miriam Tapia y Jonathan Díaz, detallaron que "el panorama es bastante complicado... Los sueldos de los trabajadores están desfasados y los aumentos a nivel provincial que se han firmado son insuficientes; están muy por debajo de lo que es la realidad".

"A los trabajadores no les alcanza... No es lo mismo un trabajador de economía con un auxiliar de educación; no se puede pretender cerrar una paritaria general. Siempre pedimos y sostenemos que tiene que ser sectorial"