Comarca Andina, Argentina
Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Invitan a una charla sobre prevención de incendios de interfaz

El encuentro será con participación de Bomberos Voluntarios y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.
La Municipalidad de Lago Puelo continúa adelante con la campaña de concientización y prevención “Protegiendo lo Nuestro: la prevención empieza por casa”. En ese marco, este miércoles 8 de octubre a las 18 horas se realizará la tercera charla informativa y abierta a la comunidad en el Auditorio del Parque Nacional Lago Puelo.

 

En esta ocasión, la actividad contará con la participación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, que brindará una exposición sobre “Incendios de Interfaz Urbano-Forestal: qué hacer antes, durante y después”.

 

 

Además, estará presente personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia, quienes explicarán sus funciones y líneas de trabajo, al tiempo que compartirán mapas de recursos para la gestión y prevención de emergencias en el territorio.

 

 

Invitación abierta

 

La Municipalidad extendió la invitación a todos los vecinos y vecinas de Lago Puelo y la Comarca Andina a participar de este encuentro, que busca fortalecer la preparación comunitaria frente a uno de los riesgos más importantes de la zona cordillerana.

 

 

 

O.P.

 

