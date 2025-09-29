12°
Esquel, Argentina
Martes 30 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro

Taccetta informó la finalización de obras en Los Sauces y la compra de luces para uso nocturno, haciendo un llamado a los vecinos a cuidar las instalaciones: "El mantenimiento es tan importante como la inversión".
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través de su representante, Matías Taccetta, anunció el avance en infraestructura deportiva para varios barrios de la ciudad. Se confirmaron la finalización de los playones deportivos y la próxima inauguración del segundo natatorio municipal, ubicado en el Centro de Encuentro.

 

"Apostamos al deporte, que los chicos puedan hacer deportes en estos playones deportivos," manifestó Taccetta, quien también hizo un llamado a los vecinos para que cuiden las instalaciones, ya que "el mantenimiento es tan importante como la inversión que se hizo."

 

Taccetta confirmó que el Playón deportivo del barrio Los Sauces ya está finalizado. Al igual que el de 84 Viviendas, se adquirió la nueva luminaria para que los jóvenes puedan utilizar los espacios durante la noche.

 

Además, anunció la construcción de baños y vestuarios para el playón de 84 Viviendas y expresó la intención de la Secretaría de Deportes de continuar con la construcción de más playones en la ciudad, a pesar de los costos que implican estas obras.

 

El playón de Chanico Navarro ya está presupuestado y proyectado para el año 2026.

 

Respecto a las obras más ambiciosas, Taccetta detalló los avances en el segundo natatorio municipal, ubicado en el Centro de Encuentro.

 

  • Avance inminente: El pasado viernes llegó todo el equipamiento para el natatorio.

     

  • Finalización de obra: Actualmente se está vaciando la pileta para su pintura, luego de haber completado las pruebas de funcionamiento. Taccetta confirmó que se cambió la estructura del edificio, mamposterías y vidrios, y la idea es inaugurarlo "cuanto antes".

     

Finalmente, el representante municipal adelantó la inversión para el próximo año: "En el tercer año de gestión vamos a invertir unos cuantos millones para terminar el segundo gimnasio municipal, que es el gimnasio que está situado en el barrio Chanico Navarro."

