Esquel y Trevelin: 19 alcoholemias positivas en este fin de semana

Provincia controló cerca de 8.000 vehículos y retiró de la vía pública a 75 conductores durante el fin de semana

Se retuvieron nueve rodados y se labraron 218 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.767 vehículos, realizó 3.473 test de alcoholemia y retiró a 75 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.328 vehículos, se realizaron 1.213 test de alcoholemia, se comprobaron 18 casos positivos, se labraron 47 infracciones y se retuvieron 2 rodados.

Trevelin

Se controlaron 128 vehículos, se llevaron a cabo 128 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se confeccionaron dos infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 713 vehículos, se realizaron 604 test de alcoholemia, hubo 7 casos positivos, se labraron 15 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Trelew, Gaiman y Dolavon

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 952 vehículos, se efectuaron 856 test de alcoholemia en los que se detectaron a 23 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 30 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 4 rodados.

En Gaiman, se controlaron 182 vehículos, se llevaron a cabo 182 test de alcoholemia, se comprobaron 6 alcoholemias positivas, se efectuaron 9 infracciones y no se retuvieron automóviles.

En Dolavon, se controlaron 127 vehículos, se realizaron 127 test de alcoholemia, se detectó un caso positivo, se labraron 4 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.401 vehículos, se realizaron 78 test de alcoholemia, se detectó a 13 conductores en estado de ebriedad, se labraron 93 infracciones y se retuvo un automóvil.

Rada Tilly

Se controlaron 227 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labró una infracción y no se retuvo ningún automóvil.

Camarones

Se controlaron 39 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 796 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 154 test de alcoholemia, se comprobaron 5 casos positivos, se labraron 13 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 79 vehículos, no se desarrollaron test de alcoholemia y se registró una infracción. En Paso de Indios, se controlaron 22 vehículos y no se desarrollaron infracciones.

En Gobernador Costa, se verificaron 206 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia y no se labró ninguna infracción.

En Río Pico, se controlaron 296 vehículos, se llevaron a cabo 131 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo y se efectuaron tres infracciones. En Tecka, se controlaron 271 rodados y no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.