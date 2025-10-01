Contundente respaldo a Carina Estefanía como presidenta de la AMFJCH

La actual presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) Carina Estefanía fue reelecta este martes al frente de la institución tras imponerse con claridad en los comicios desarrollados en toda la provincia.



Con 221 votos a favor la Lista Verde “Gestión Ética e Independencia” encabezada por Estefanía se impuso ampliamente sobre la Lista Azul “Renovación y Participación” liderada por el juez comodorense Raúl Esteban que obtuvo 78 sufragios. El resultado representa un 74 % de respaldo frente al 26 % alcanzado por su oponente.



La elección contó con una alta participación considerando que el padrón estuvo integrado por 340 electores habilitados entre jueces fiscales y funcionarios judiciales de distintas circunscripciones de la provincia. La jornada electoral se desarrolló en las bibliotecas judiciales de cada localidad y en la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.

En el detalle por localidades, los resultados fueron los siguientes: Esquel 63 a 8; Trelew 45 a 15; Puerto Madryn 34 a 7; Comodoro Rivadavia 33 a 25; Rawson 29 a 19; Sarmiento 12 a 2; y Lago Puelo 4 a 2.



Tras la contundente victoria quedó definida la nueva comisión directiva que acompañará a Estefanía en su segundo mandato:

Presidenta: Carina Paola Estefanía

Vicepresidentes: Alberto Ehnes y Patricia Aranda

Secretaria: Andrea García Abad

Secretario suplente: Bruno Nardo

Tesorera: Andrea Torres Peralta

Tesorera suplente: Nancy Sandoval

Como vocales titulares y suplentes se designaron a Paulo König, Iván Méndez, Isabel Martínez, Fabio Monti, Agustina Momo, Mauricio Tavies, Mariana Giunta y Marcelo Nieto.

El órgano de fiscalización estará integrado por Sergio Rey y Maximiliano Giorello como revisores titulares mientras que Miguel Caviglia y María Tolomei lo harán como suplentes.



De esta forma Carina Estefanía continuará liderando la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut respaldada por una holgada mayoría en un proceso electoral que reflejó un marcado apoyo a la gestión vigente y su propuesta de continuidad basada en la gestión la ética y la independencia.