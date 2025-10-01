El barrio 28 de Junio celebra a sus adultos mayores

El barrio 28 de Junio organiza una jornada dedicada a sus adultos mayores con juegos, merienda y momentos de encuentro.

La cita será el sábado 4 de octubre, de 15:00 a 17:00, en la sede vecinal del barrio, ubicada en Pasaje 16 de Noviembre.

Los vecinos que deseen participar pueden llevar algo para compartir y disfrutar de una tarde amena junto a sus compañeros del barrio, en un espacio pensado para el disfrute y la socialización de los adultos mayores.

R.G.