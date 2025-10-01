14°
Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El barrio 28 de Junio celebra a sus adultos mayores

El próximo sábado 4 de octubre, de 15 a 17 hs, la sede vecinal del barrio 28 de Junio recibirá a sus adultos mayores para disfrutar de una tarde de juegos, merienda y buena compañía.
El barrio 28 de Junio organiza una jornada dedicada a sus adultos mayores con juegos, merienda y momentos de encuentro.

 

La cita será el sábado 4 de octubre, de 15:00 a 17:00, en la sede vecinal del barrio, ubicada en Pasaje 16 de Noviembre.

 

Los vecinos que deseen participar pueden llevar algo para compartir y disfrutar de una tarde amena junto a sus compañeros del barrio, en un espacio pensado para el disfrute y la socialización de los adultos mayores.

 

 

R.G.

 

