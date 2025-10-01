14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
01 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: anuncian nuevas obras de infraestructura urbana

La Municipalidad de Esquel abrirá licitación para construir 13 cuadras de cordón cuneta y avanzar en pavimentación de calles, sumando más obras a la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, anunció que en los próximos días se abrirá la licitación pública para la construcción de 13 nuevas cuadras de cordón cuneta, con un presupuesto oficial de $319.280.345,72.

 

En ese sentido, el intendente Matías Taccetta remarcó la importancia de continuar con este tipo de obras en la ciudad. “Desde el inicio de la gestión priorizamos devolver con obras los impuestos que pagan los vecinos. Ya se adoquinaron más de 20 cuadras en esta primera mitad de gestión, mientras que se hicieron alrededor de 30 cuadras de cordón cuneta. Somos la ciudad con más obras en la provincia del Chubut, producto de una buena administración de los recursos pese al desfavorable contexto económico”, remarcó Taccetta.

 

Este nuevo plan de obra contempla trabajos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la calle Dante Brozzi desde 9 de Julio hasta Ameghino, Fleming entre Alvear y Ameghino, Brun entre Alsina y Alvear, y Darwin desde Don Bosco hasta Alvear.

 

La gestión municipal ya viene ejecutando un importante plan de infraestructura urbana que permitió avanzar con obras de cordón cuneta en los barrios Buenos Aires, Belgrano y Luque, además de numerosas cuadras adoquinadas durante los últimos dos años, entre las que se destacan Alsina, Roggero, Brun, O’Higgins y el Paseo de la Cascada, entre otras.

 

Obras de pavimento

 

Además, desde el municipio de Esquel se informó que se van a llevar adelante obras de pavimentación en dos sectores importantes de la ciudad luego de varias solicitudes de los vecinos.

 

Las zonas de pavimentación incluyen cinco cuadras y son: calle 25 de mayo desde Alsina a Don Bosco y Belgrano entre Alsina a Roggero.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Noemi Victoria Toulon
2
 Tensión en Comodoro: Una mujer ahorcó a su vecina por ayudar a un perro callejero
3
 Escuela Ex Normal: 80 años al servicio de la educación de Esquel
4
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
5
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -