Esquel: anuncian nuevas obras de infraestructura urbana

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, anunció que en los próximos días se abrirá la licitación pública para la construcción de 13 nuevas cuadras de cordón cuneta, con un presupuesto oficial de $319.280.345,72.

En ese sentido, el intendente Matías Taccetta remarcó la importancia de continuar con este tipo de obras en la ciudad. “Desde el inicio de la gestión priorizamos devolver con obras los impuestos que pagan los vecinos. Ya se adoquinaron más de 20 cuadras en esta primera mitad de gestión, mientras que se hicieron alrededor de 30 cuadras de cordón cuneta. Somos la ciudad con más obras en la provincia del Chubut, producto de una buena administración de los recursos pese al desfavorable contexto económico”, remarcó Taccetta.

Este nuevo plan de obra contempla trabajos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la calle Dante Brozzi desde 9 de Julio hasta Ameghino, Fleming entre Alvear y Ameghino, Brun entre Alsina y Alvear, y Darwin desde Don Bosco hasta Alvear.

La gestión municipal ya viene ejecutando un importante plan de infraestructura urbana que permitió avanzar con obras de cordón cuneta en los barrios Buenos Aires, Belgrano y Luque, además de numerosas cuadras adoquinadas durante los últimos dos años, entre las que se destacan Alsina, Roggero, Brun, O’Higgins y el Paseo de la Cascada, entre otras.

Obras de pavimento

Además, desde el municipio de Esquel se informó que se van a llevar adelante obras de pavimentación en dos sectores importantes de la ciudad luego de varias solicitudes de los vecinos.

Las zonas de pavimentación incluyen cinco cuadras y son: calle 25 de mayo desde Alsina a Don Bosco y Belgrano entre Alsina a Roggero.

