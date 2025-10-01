14°
Romina Luna lanza un nuevo taller de danza holística y energía femenina en Esquel

Romina Luna presenta un nuevo taller en Esquel, enfocado en el amor y la conexión corporal, inspirado en la primavera, la danza holística y el Ho'oponopono. Será el sábado 18 de octubre y está dirigido a mujeres.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La terapeuta y facilitadora de movimiento consciente Romina Luna, referente del espacio Danza & Energía Femenina, anunció la realización de un nuevo taller vivencial que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en la ciudad de Esquel.

 


El encuentro, dirigido a mujeres, forma parte del ciclo llamado “Rituales”, una serie de talleres que se alinean con las estaciones del año e integran elementos del Ho'oponopono, prácticas de autoafirmación y conexión espiritual. En esta oportunidad, el eje será el Amor, en resonancia con la llegada de la Primavera, época de florecimiento, crecimiento y apertura emocional.

 


“El te amo es también un me amo, un reconocimiento profundo de todo lo que somos, con luces y sombras”, explicó Romina Luna, quien propone una tarde de conexión con el cuerpo a través de la danza, el movimiento y el compartir en círculo, una práctica que busca el equilibrio entre lo físico, emocional y espiritual.

 


El taller está diseñado como un espacio de encuentro íntimo y transformador, en el que se invita a las participantes a habitar el presente, reconocer sus emociones y abrirse al amor en sus múltiples formas. Se trata de una experiencia colectiva donde el cuerpo se convierte en canal de expresión y sanación.

 


Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse al 2945 468368 o vía Instagram en @rominalunagibran.
El valor del taller es de $33.000, con un precio promocional de $27.000 para quienes hayan participado en ediciones anteriores.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

