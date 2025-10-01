Tres productores de la Comarca Andina se lucieron en Buenos Aires

Cinco emprendimientos de la provincia participaron con gran presencia en la Feria de las Regiones, organizada este fin de semana en Buenos Aires.

Entre ellos, tres emprendimientos de la Comarca Andina llamaron especialmente la atención: Abalauquen Dulces y Rústika Sur, de Lago Puelo, y Aromas de la Cordillera, de El Hoyo. Los productores mostraron sus productos ante un público numeroso, que valoró la calidad, originalidad y tradición de cada propuesta.

Stand chubutense y gran convocatoria

La feria, que reunió a las regiones Patagonia y Litoral, se desarrolló en torno a la Glorieta de la Plaza Barrancas de Belgrano, con espectáculos artísticos y culturales representativos de cada provincia participante. Además de Chubut, estuvieron presentes Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

El stand institucional de Chubut, coordinado por la Casa del Chubut, ofreció información sobre riquezas artísticas, culturales, turísticas y productivas del territorio, destacando a los emprendedores locales y sus productos.

Experiencia de los productores

Roberto Lucas, de Aromas de la Cordillera (El Hoyo), contó que ofrecen flores secas de lavanda, aceites esenciales y aguas florales, y que sus productos se distribuyen desde la Comarca hacia distintos puntos del país, incluyendo Buenos Aires, Rosario y Entre Ríos. Lucas señaló que la feria fue una oportunidad de ventas y de contacto directo con el público, y agradeció el respaldo del Gobierno provincial que facilita su participación en estos eventos.

Por su parte, Ana Rubbo, propietaria de Serajuana Escabeches (Trelew), explicó que en la feria presentaron conservas de mariscos, pescados, cordero patagónico y opciones vegetarianas. Manifestó que la participación en estos eventos es fundamental para que su marca gane visibilidad nacional y agradeció el apoyo del Ministerio de Producción del Gobierno del Chubut.

Impulso a los pequeños productores

La participación de estos tres productores de la Comarca Andina refuerza la visibilidad y comercialización de los pequeños y medianos emprendimientos chubutenses. Además, estos eventos permiten generar redes de contacto, ampliar la clientela y consolidar marcas locales como referentes de calidad en todo el país.

La Feria de las Regiones fue una gran vidriera para los productores chubutenses, y los emprendimientos de Lago Puelo y El Hoyo demostraron que la Comarca Andina tiene productos con identidad, innovación y un fuerte atractivo comercial.

