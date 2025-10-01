17°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina homicidioEl Bolsón
01 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Hay un detenido por el homicidio en El Bolsón: Cómo sucedió el crimen

El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de septiembre en el barrio Irigoyen. La Fiscalía lo acusa de haber perseguido y atacado con un arma blanca a la víctima, quien falleció poco después en el hospital.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple en perjuicio de Julián Daniel Salvo, ocurrido en la madrugada del 29 de septiembre en El Bolsón. El juez de garantías ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva hasta que concluya la investigación penal preparatoria, cuyo plazo se fijó en cuatro meses, hasta el 2 de marzo de 2026.

 

Cómo ocurrió el hecho

 

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Las Heras y Cacique Linares, en el barrio Irigoyen.

 

Según la hipótesis fiscal, dos hombres llegaron en motocicleta hasta el lugar, entre ellos Salvo. Allí se inició una discusión cuando el imputado salió de la vivienda portando un arma blanca. Primero habría atacado a uno de los acompañantes y luego persiguió a Salvo por más de veinte metros hasta alcanzarlo, asestándole múltiples heridas en el tórax y la espalda.

 

Las lesiones provocaron un shock hipovolémico que derivó en el fallecimiento de la víctima minutos más tarde en el hospital.

 

Pruebas y elementos de la causa

 

El fiscal del caso presentó como sustento de la acusación:

 

  • Registros de cámaras de seguridad y testimonios que reconstruyen los movimientos de la víctima y sus acompañantes.

     

  • Declaraciones de testigos presenciales coincidentes con el resto de la evidencia.

     

  • Informes médicos policiales y la autopsia.

     

  • Testimonios de vecinos, actas de imputación y resultados de allanamientos en el domicilio del imputado y viviendas cercanas.

     

 

La postura de la defensa

 

Desde la Defensa Penal Pública solicitaron analizar los hechos desde otra perspectiva. Argumentaron que, según el acta policial, el llamado al 911 fue realizado por familiares del imputado pidiendo auxilio.

 

Señalaron además que, al momento del episodio, el acusado y una mujer dormían en la vivienda y que habrían sido sorprendidos por los dos hombres que ingresaron, lo que generó una situación de confusión y violencia.

 

El imputado optó por no declarar en esta instancia, reservándose hacerlo en una etapa posterior de la investigación.

 

Decisión judicial

 

El juez tuvo por formulados los cargos de homicidio simple, en los términos del artículo 79 del Código Penal, y otorgó a la Fiscalía un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

 

En cuanto a las medidas cautelares, dispuso la prisión preventiva del imputado hasta que finalice el período de investigación, atendiendo a la existencia de riesgos procesales.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
2
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
3
 Como si fuera suya: La dueña reconoció su moto robada estacionada afuera de un negocio
4
 Renunció el subsecretario de Cultura de Esquel a un mes de asumir
5
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -