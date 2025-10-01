Hay un detenido por el homicidio en El Bolsón: Cómo sucedió el crimen

Un hombre fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple en perjuicio de Julián Daniel Salvo, ocurrido en la madrugada del 29 de septiembre en El Bolsón. El juez de garantías ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva hasta que concluya la investigación penal preparatoria, cuyo plazo se fijó en cuatro meses, hasta el 2 de marzo de 2026.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Las Heras y Cacique Linares, en el barrio Irigoyen.

Según la hipótesis fiscal, dos hombres llegaron en motocicleta hasta el lugar, entre ellos Salvo. Allí se inició una discusión cuando el imputado salió de la vivienda portando un arma blanca. Primero habría atacado a uno de los acompañantes y luego persiguió a Salvo por más de veinte metros hasta alcanzarlo, asestándole múltiples heridas en el tórax y la espalda.

Las lesiones provocaron un shock hipovolémico que derivó en el fallecimiento de la víctima minutos más tarde en el hospital.

Pruebas y elementos de la causa

El fiscal del caso presentó como sustento de la acusación:

Registros de cámaras de seguridad y testimonios que reconstruyen los movimientos de la víctima y sus acompañantes.

Declaraciones de testigos presenciales coincidentes con el resto de la evidencia.

Informes médicos policiales y la autopsia .

Testimonios de vecinos, actas de imputación y resultados de allanamientos en el domicilio del imputado y viviendas cercanas.

La postura de la defensa

Desde la Defensa Penal Pública solicitaron analizar los hechos desde otra perspectiva. Argumentaron que, según el acta policial, el llamado al 911 fue realizado por familiares del imputado pidiendo auxilio.

Señalaron además que, al momento del episodio, el acusado y una mujer dormían en la vivienda y que habrían sido sorprendidos por los dos hombres que ingresaron, lo que generó una situación de confusión y violencia.

El imputado optó por no declarar en esta instancia, reservándose hacerlo en una etapa posterior de la investigación.

Decisión judicial

El juez tuvo por formulados los cargos de homicidio simple, en los términos del artículo 79 del Código Penal, y otorgó a la Fiscalía un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

En cuanto a las medidas cautelares, dispuso la prisión preventiva del imputado hasta que finalice el período de investigación, atendiendo a la existencia de riesgos procesales.

O.P.