Habilitan la pesca deportiva en tres lagos de la cordillera de Chubut durante octubre

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informó que durante el mes de octubre permanecerá habilitada la actividad en Lago Rosario, Río Futalaufquen (Trevelín) y Lago Fontana, a efectos de promover la actividad económica y turística en toda la región.

A través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Pesca, se autorizó la práctica de la pesca deportiva continental patagónica en los espejos de agua mencionados.

La firma de la disposición elaborada por la cartera de Pesca que conduce Andrés Arbeletche, responde a un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, que encabeza Diego Lapenna.

La medida busca aprovechar el impulso turístico y económico generado en los últimos meses, que mostró un alto grado de compromiso por parte de los pescadores con muy pocas infracciones labradas.

La autorización para la práctica en los tres cursos de agua cordilleranos antes mencionados, será bajo la estricta modalidad de devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados para de esta manera preservar el recurso ictícola.

La gestión que lidera el gobernador Ignacio Torres ratifica su compromiso de fomentar la pesca deportiva responsable, promoviendo al mismo tiempo una actividad turística que desarrolla y dinamiza la economía local.

Finalmente, la iniciativa consolida a la pesca deportiva en Chubut como una actividad clave para la economía regional y en franco crecimiento, la cual despierta fuerte interés entre los amantes de la disciplina no solo de la Argentina sino también del extranjero.





