Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Audiencia Pública por tarifas de Cooperativa con nula participación vecinal en Esquel

El concejal Rafael Crea del Blanco defendió la instancia como el principal mecanismo de control del Concejo para fiscalizar los aumentos en los ítems y servicios de la Cooperativa 16 de Octubre.
La última Audiencia Pública del Concejo Deliberante para discutir el aumento de tarifas de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. se llevó a cabo con una participación "casi nula" de los vecinos, según confirmó el concejal Rafael Crea del Blanco.

 

"Es la tercera audiencia que tenemos desde que se aprobó la ordenanza, si bien la participación de los vecinos es casi nula, creo que en esta última hubo un vecino o dos vecinos," señaló Crea del Blanco.

 

A pesar de la baja convocatoria, el concejal defendió la importancia del mecanismo: "Yo considero, defiendo la ordenanza, la audiencia pública, porque es una instancia que tenemos de Concejo Deliberante para controlar cada vez que hay un aumento de las tarifas de la cooperativa."

 

Crea del Blanco explicó que el espacio permite a los ediles indagar "por qué ese aumento, a qué se debe, en qué ítem, en qué servicio que presta la cooperativa se implementa ese aumento". Aseguró que todos los concejales pudieron hacer preguntas y sacarse las dudas, cumpliendo con la función de control del poder concedente.

 

El concejal reconoció que la escasa participación ha sido una constante desde la primera audiencia. "Desde la primera audiencia que ha habido muy poca convocatoria, la primera fue en el Estadio Municipal, pero bueno, creo que por ahí hay varios factores, quizás el horario," indicó, señalando que las audiencias se han realizado tanto por la mañana como en horario vespertino.

 

No obstante, Crea del Blanco sostuvo que la voz del vecino se canaliza a través de los ediles. "Más allá de que quizás el vecino no participe activamente, también lo hace a través de preguntas que hacen los concejales, que los concejales transmiten," concluyó.

