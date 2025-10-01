Día Internacional del Café: una bebida que une al mundo

El café tiene su día especial cada 1 de octubre, fecha elegida en 2015 por la Organización Internacional del Café (OIC) durante la Exposición de Milán. La idea fue rendir homenaje a una bebida que atraviesa culturas y costumbres en todo el mundo.

Con más de 3 mil millones de tazas consumidas a diario, el café se posiciona como la segunda bebida más tomada después del agua. Su aroma y sabor acompañan tanto rutinas cotidianas como encuentros sociales, siendo un verdadero ritual en muchos países.

Aunque Colombia celebra el café el 24 de junio, Japón fue pionero en reconocerlo oficialmente en 1983. En Estados Unidos, el Día del Café se instaló en 2005 y se celebra cada 29 de septiembre. La fecha internacional del 1 de octubre, sin embargo, se consolidó a partir de 2015 y se extendió a todo el mundo.

R.G.