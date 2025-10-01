14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
01 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Día Internacional del Café: una bebida que une al mundo

Cada 1 de octubre se celebra a una de las infusiones más consumidas del planeta. Con millones de tazas diarias, el café se convirtió en un símbolo cultural y social a nivel global.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El café tiene su día especial cada 1 de octubre, fecha elegida en 2015 por la Organización Internacional del Café (OIC) durante la Exposición de Milán. La idea fue rendir homenaje a una bebida que atraviesa culturas y costumbres en todo el mundo.

 

Con más de 3 mil millones de tazas consumidas a diario, el café se posiciona como la segunda bebida más tomada después del agua. Su aroma y sabor acompañan tanto rutinas cotidianas como encuentros sociales, siendo un verdadero ritual en muchos países.

 

Aunque Colombia celebra el café el 24 de junio, Japón fue pionero en reconocerlo oficialmente en 1983. En Estados Unidos, el Día del Café se instaló en 2005 y se celebra cada 29 de septiembre. La fecha internacional del 1 de octubre, sin embargo, se consolidó a partir de 2015 y se extendió a todo el mundo.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Noemi Victoria Toulon
2
 Tensión en Comodoro: Una mujer ahorcó a su vecina por ayudar a un perro callejero
3
 Escuela Ex Normal: 80 años al servicio de la educación de Esquel
4
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
5
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -