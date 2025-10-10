12°
Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025

El galardón es por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.  
El Comité Noruego del Nobel destacó que Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección del Premio Nobel de la Paz: ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia.

 

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz y encarna la esperanza de un futuro diferente, donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz. El comité recordó que Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal.

 

 

A pesar de las graves amenazas contra su vida, Machado permaneció en el país, inspirando a millones de personas. El año pasado, Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con el máximo galardón de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov.

 

 

 

