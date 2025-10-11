La Trochita agrega una salida extra para este sábado por alta demanda

El Viejo Expreso Patagónico, anunció que este sábado 11 de octubre sumará una salida adicional en el tramo que conecta las estaciones Esquel y Nahuelpan. La medida responde a la creciente demanda de boletos y al alto nivel de consultas, posicionando al emblemático tren cordillerano como uno de los principales atractivos turísticos de la primavera.

Dos horarios disponibles para el sábado

Tradicionalmente, el tren parte por la mañana. Con esta adición, el cronograma para el sábado será:

Primera Salida (Horario Original): 10:00 horas.

Segunda Salida (Adicional): 14:00 horas. El tren regresará a Esquel aproximadamente a las 17:00 horas.

El Viejo Expreso Patagónico tiene un octubre repleto de viajes, con más de veinte salidas programadas para el mes.

"Asalto al Tren" y venta de tickets

Además de su cronograma habitual, está previsto el regreso de la propuesta temática del "asalto a La Trochita", perpetrado por los bandoleros Jack Bradford y Coyote Kid.

Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia a bordo pueden gestionar sus tickets a través del sitio web oficial: www.latrochita.org.ar.

F.P