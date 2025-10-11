13°
Sabado 11 de Octubre de 2025
11 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Trochita agrega una salida extra para este sábado por alta demanda

Ante el furor turístico, el Viejo Expreso Patagónico sumó un nuevo horario en el tramo Esquel-Nahuelpan
El Viejo Expreso Patagónico, anunció que este sábado 11 de octubre sumará una salida adicional en el tramo que conecta las estaciones Esquel y Nahuelpan. La medida responde a la creciente demanda de boletos y al alto nivel de consultas, posicionando al emblemático tren cordillerano como uno de los principales atractivos turísticos de la primavera.

 

 

Dos horarios disponibles para el sábado

 

Tradicionalmente, el tren parte por la mañana. Con esta adición, el cronograma para el sábado será:

 

 

  • Primera Salida (Horario Original): 10:00 horas.

     

 

  • Segunda Salida (Adicional): 14:00 horas. El tren regresará a Esquel aproximadamente a las 17:00 horas.

     

 

El Viejo Expreso Patagónico tiene un octubre repleto de viajes, con más de veinte salidas programadas para el mes.

 

 

 

"Asalto al Tren" y venta de tickets

 

Además de su cronograma habitual, está previsto el regreso de la propuesta temática del "asalto a La Trochita", perpetrado por los bandoleros Jack Bradford y Coyote Kid.

 

 

Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia a bordo pueden gestionar sus tickets a través del sitio web oficial: www.latrochita.org.ar.

 

 

F.P

 

